Caótica puesta en escena, piñerismo en pleno y el fantasma de los “desmarques”: la trastienda del relanzamiento de campaña de Matthei

La candidata de Chile Vamos estrenó anoche una "nueva etapa" de su despliegue. Lo hizo tratando de mostrar un equipo con experiencia en los gobiernos de Piñera, al punto que a la cita llegaron algunos de sus colaboradores históricos, como Cristián Larroulet y Carla Munizaga. Pero clave también fue exhibir el apoyo de quienes fueron opositores a su gestión, reflejados en Demócratas y Amarillos. La cita, eso sí, estuvo marcada por los apoyos a Kast de quienes antes se identificaban con la coalición, por lo mismo se buscó despejar dudas ante eventuales descuelgues. Anoche en el bloque hablaban de un "optimismo renovado" con la candidata y aseguraban que Kast está comenzando a cometer errores.

“Vamos a ganar chiquillos, vamos a ganar”, transmitió Evelyn Matthei anoche al bajar la escalera desde donde acababa de entregar un discurso en el relanzamiento de su campaña a La Moneda, casi como un desahogo luego de semanas complejas, en las que se mantiene tercera en las encuestas.

Fueron cerca de 500 personas las que llegaron ayer, a partir de las 20 horas, hasta la sede de su comando, ubicado en avenida Enrique Foster, en Las Condes —donde se ubicó una lona, pantallas led y luces para la ocasión— para respaldar a la abanderada de Chile Vamos.

El lugar se hizo chico para tal cantidad de asistentes, al punto que muchos optaron por quedarse observando la actividad desde la calle, entre ellos, se podía observar al cantante Pablo Herrera, que llegó acompañado de la también postulante, la periodista Carolina Julio.

Hasta ahí incluso se acercaban garzones dispuestos en el lugar para ofrecer canapés, bebidas, postres, casi sin cesar, a quienes estuvieran presentes, incluso cuando la actividad ya había finalizado, pasada las 22 horas.

Mostrar “fuerza” con figuras con experiencia en gobiernos de Piñera y quienes fueron opositores a él

La cita, así, se transformó en un hito para Matthei a menos de dos meses para la elección de primera vuelta de noviembre, ya que la intención del comando fue mostrar su “fuerza” frente al resto de las candidaturas.

Para ello, se buscó relevar el apoyo de figuras de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, pero también a quienes fueron parte de la oposición a esos gobiernos y que hoy están de Matthei, a través del Partido Demócratas y de Amarillos.

De hecho, fue la hija más política del fallecido mandatario, Magdalena Piñera, quien se encargó de convocar a sus antiguos colabores, los que llegaron en masa al lugar.

Pablo “Polo” Piñera, hermano del expresidenta.

Ahí se pudo a ver también Pablo Piñera, además de muchos de sus exministros, entre ellos, a Hernán Larraín, Juan Andrés Fontaine, Isabel Plá, Pauline Kantor, Rodrigo Delgado, Juan José Ossa, Nicolás Monckeberg, Enrique Paris, Rodrigo Delgado y Gonzalo Blumel.

Este último señaló: “Esto es mucho más que el piñerismo, acá vemos gente que participó en los gobiernos de Piñera y que estuvo incluso en la oposición a los gobiernos de Piñera. Se trata de mostrar que hay un equipo, que hay diversidad”.

El exministro del Interior Rodrigo Delgado.

Pero también participaron otros emblemas de las administraciones de Piñera, como el que estuvo a cargo del Segundo Piso en su segundo período, Cristián Larroulet, a quien se pudo ver entusiasta conversando con un grupo de personas.

Lo propio hizo Carla Munizaga, periodista histórica de Piñera, y que entre marzo y junio fue la directora de comunicaciones de la campaña de Matthei, hasta que renunció por motivos personales.

Otro que dijo presente fue el exministro de Salud Jaime Mañalich, quien recientemente criticó a quienes fueron parte de las administraciones de Piñera, pero cruzaron a la campaña de José Antonio Kast: . “Quienes se desmarcan de Matthei se desmarcan de Piñera, de su legado y de su gobierno”.

El exministro de Salud Jaime Mañalich.

Karla Rubilar: “Los que hemos estado con Evelyn Matthei desde el principio, aquí seguimos estando”

Precisamente, el encuentro de anoche estuvo marcado por los “desmarques” que se han producido en los últimos días en la coalición, al haber dirigentes que han optado por apoyar al republicano y no a Matthei.

De hecho, dentro del conglomerado hasta los últimos días existían dudas respecto de si algunos nombres de Chile Vamos podrían cruzar el río. Algunos se despejaron anoche.

Por ejemplo, había quienes pensaba que la exministra Karla Rubilar podría irse con Kast luego de que el exalcalde de Puente Alto Germán Codina —donde ella compitió en octubre pasado— se uniera a ese comando.

“Es importante decir que los que hemos estado siempre con Evelyn Matthei, seguimos estando con Evelyn Matthei. Y hay otras personas que desde siempre pueden haber tenido la legítima opción de otro candidato, pero los que hemos estado con Evelyn Matthei desde el principio, aquí seguimos estando“, dijo ayer la exintendenta.

En su entorno descartan que haya evaluado una opción así y relevaron que la decisión de Codina fue personal. También recalcaron que él nunca estuvo comprometido con la opción de Matthei.

Entre parlamentarios de la coalición, eso sí, no pasó inadvertida la ausencia de la diputada RN Camila Flores, quien compite por el Senado y que tiene un discurso más duro, aunque esta mañana la legisladora confirmó su apoyo a Matthei: “Nuestra candidata es Evelyn Mattei, es la candidata del sector, y estamos todos los que hoy día nos hemos matriculado detrás de ella“.

Con todo, desde el comando buscaron relevar que no es correcto hablar de descuelgues en los nombres que se han ido con Kast, puesto que estos nunca estuvieron apoyando a Matthei. De todos modos, también había dirigentes que reconocían que estos pasos a republicanos no dolieran al interior de la coalición, especialmente por nombres como los de Rodrigo Álvarez.

La puesta en escena con figuras clave

La puesta en escena del discurso de Matthei también fue comentada entre los presentes. La candidata se ubicó en la entrada de la casona y se rodeó de figuras del bloque, quienes se podían ver a ratos algo apretados. Aquello provocó que una bandera chilena dispuesta para la toma oficial quedara apenas a la vista.

De todos modos, en primera línea se ubicó la exprimera dama Cecilia Morel y Magdalena Piñera. También estaba a un costado de la candidata la presidenta y senadora de Demócratas, Ximena Rincón, y el encanciller Alfredo Moreno, quien esa misma mañana había dicho en Radio Pauta dicho que si Kast fuera la persona que pase a segunda vuelta, lo apoyaría.

Ya entrado el discurso, se puso detrás de Matthei el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, de quien trascendió que podría renunciar a RN y a quien los republicanos han tratado de hacer guiños.

Por lo mismo, para algunos resultó positivo que estuviera a un costado de la candidata.

En su discurso, transmitido en horario prime, puso énfasis en que el futuro se construye con “unidad y con diálogo”, al tiempo que relevó que se la jugarán por el sueño de “volver a vivir en paz, sin extremismos ni soluciones simplistas que finalmente no son soluciones, sino demagogias”, lo que para algunos guardó relación con el intento de marcar diferencias con la campaña de Kast.

Matthei también apeló a recuperar la senda del progreso y a construir acuerdos, “como los que alcanzamos durante los gobiernos de la Concertación y del expresidente Sebastián Piñera”, en un guiño a los sectores de centroizquierda, según varios presentes.

Y finalizó con un llamado a recuperar la “mística del Rechazo”, algo que en su equipo consideran clave al punto que este 4 de septiembre realizarán un acto especial para celebrar el resultado y dar la señal de convocar a ese 62% que se inclinó por esa opción.

Optimismo renovado en Chile Vamos y los “errores de Kast”

La actividad de anoche, a diferencias de citas anteriores, también estuvo marcada por un mayor optimismo con la campaña. Varios aseguraban que ahora el comando podía lucir ordenado, luego del ingreso de Juan Sutil y Juan Antonio Coloma en cargos clave.

Juan Sutil, encargado del área estratégica de la campaña.

Además, varios coincidían en que Matthei podría convocar a grupos moderados y cercanos a la centroizquierda que podrían ver en ella la manera de evitar que Kast llegue al poder. Aquel mensaje era repetido por distintos dirigentes.

Pero además varios sostenían que Kast comenzó a mostrar errores. Para ello ponían de ejemplo el haber incluido en su programa una propuesta de “chao préstamo”, que implica un cambio a la reforma de pensiones. Tanto Chile Vamos como el gobierno han emplazado a los republicanos por esa propuesta. La coalición, de hecho, llamó a retirar esa medida.

También aseguran que Kast se equivocó al no adelantar la fórmula para financiar su propuesta de pensiones. “Les preguntamos cómo quieren hacer eso y no nos han respondido”, dijo hoy en el comando de Matthei el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.