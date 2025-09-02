El cuidadoso desembarco de Carolina Tohá en el comando de Jeannette Jara: sin protagonismo, pero coordinando asesores

En segunda línea, pero con libertad, Carolina Tohá ha ido adquiriendo un rol en el comando de la abanderada presidencial del oficialismo. Aunque no ocupa un cargo formal, en el equipo de la candidata reconocen que ambas mantienen contactos frecuentes. Cercanos a la exministra del Interior señalan que ha preferido colaborar tras bambalinas en las áreas económica y de seguridad, donde su experiencia resulta más sólida. Sin embargo, no descartan que, en etapas más avanzadas de la campaña, Tohá asuma un papel más activo y visible.

Momentos de reflexión, silencio mediático y retiros familiares en Tunquén han marcado los días de Carolina Tohá desde que, hace dos meses, quedara en segundo lugar en las primarias presidenciales del oficialismo.

Con el paso de las semanas, la exministra del Interior ha retomado un diálogo frecuente con la candidata presidencial Jeannette Jara y, en el comando, la describen como un “líbero”, aunque aclaran que no tiene un rol formalmente definido.

La metáfora proviene del vóleibol: el líbero es el único jugador que viste una camiseta distinta, con funciones y reglas especiales. Puede entrar y salir de la cancha sin límite de cambios, pero solo en la línea defensiva; nunca puede adelantarse para atacar o bloquear.

En clave política, explican en el equipo de campaña, esa figura refleja que Tohá actúa desde la segunda línea, con libertad para moverse y aportar en distintos frentes, pero sin una exposición mediática activa a favor de la candidata. Cercanos a la exministra coinciden con esta definición y remarcan que, por ahora, no planea asumir un protagonismo mayor.

Hasta ahora, sin embargo, el despliegue de Tohá en el comando de Jara no está destinado a cubrir toda la cancha. Su aporte se ha concentrado principalmente en los ejes temáticos donde el Socialismo Democrático tiene representantes a cargo. Más allá del contacto directo con la candidata, su trabajo se ha focalizado en áreas en las que participan figuras cercanas a ella e incluso exintegrantes de su equipo en las elecciones primarias.

El juego de Tohá: seguridad y economía

Cercanos a la exministra del Interior afirman que su expertise se concentra en temas de seguridad, producto de su experiencia al mando de esa cartera en el Gobierno.

De hecho, comentan que uno de los aspectos más sólidos de su programa en las primarias fue precisamente la seguridad ciudadana, con un plan de priorización legislativa para proyectos que aún siguen en trámite en el Congreso.

Tras el triunfo de Jeannette Jara en las primarias, el Socialismo Democrático buscó asegurar un rol central en ese eje y lo consiguió al designar al diputado socialista Raúl Leiva —vocero de Tohá durante la campaña— como encargado del área.

Otra figura que ha puesto el tema en agenda es el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien el 12 de agosto reveló que Tohá ya estaba participando en conversaciones vinculadas a la seguridad.

“Soy testigo de los esfuerzos que ha hecho en materia de tomar algunas propuestas, recoger iniciativas y reflexionar con otros actores respecto de las prioridades que debieran haber en seguridad”, señaló en Radio Infinita.

El parlamentario se mostró convencido de que su participación será más visible después de Fiestas Patrias: “Cuando esto parta formalmente, después del 18 es otra etapa, y yo creo que vamos a contar con el apoyo de ella, no tengo ninguna duda”.

En paralelo, cercanos a Tohá comentan que, aunque en menor medida, también ha mantenido contacto con quienes integraron su equipo económico en las primarias, como son Osvaldo Rosales y Eduardo Escobar. Ambos trabajaron bajo el liderazgo del principal asesor económico de la exministra, Álvaro García, hoy ministro de Hacienda. Con ellos, Tohá ha sostenido conversaciones para monitorear los proyectos económicos que impulsa la campaña.

A pesar de las declaraciones de Jaime Quintana sobre una integración más activa de Carolina Tohá en la campaña, cercanos a la exabanderada presidencial afirman que aquello aún no está en discusión y que su rol de “líbero” le acomoda.

Sin embargo, una señal que sorprendió a varios personeros oficialistas fue su presencia, el fin de semana pasado, en un encuentro de mujeres organizado por el Partido Liberal, lo que marcó el fin de su pausa total de la actividad política mediática y, para algunos, es una señal de dejar atrás el bajo perfil que había mantenido desde las primarias.