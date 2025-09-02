Los planes de la Municipalidad de Olmué para duplicar la capacidad de El Patagual y recibir a nueve mil espectadores en el Festival del Huaso

El Festival del Huaso de Olmué, con más de medio siglo de historia, se prepara para una nueva etapa: mientras TVN y Bizarro organizan su última versión en 2026, la Municipalidad proyecta modernizar El Patagual y ampliar su capacidad, consolidando al certamen como la gran fiesta del folclor y la música en Chile.

La historia de Olmué no se puede contar sin mencionar el Festival del Huaso, certamen creado en 1970 para dar mayor relevancia al folclor de la zona. Lo que comenzó como un encuentro dedicado al folclore mutó con el tiempo en una fiesta criolla que hoy incluye números internacionales, aunque conserva un fuerte componente local y que a futuro, la municipalidad, busca expandir.

El festival, que ya superó los 50 años de existencia, en sus inicios tenía una imagen muy distinta: con tablas de madera y un pequeño escenario. Nació con el propósito de rescatar el espacio olvidado del Patagual; la idea era organizar un carnaval para la comuna. Ricardo Ghiorzi, alcalde de la época, fue uno de los impulsores de este proyecto junto al periodista Carlos Guzmán.

El escenario del Patagual se construyó para ese primer evento gracias a donaciones, lo que permitió instalar las tablas necesarias y dar vida al primer Festival del Huaso de Olmué. En ese entonces, dos sauces lo flanqueaban a cada lado; hoy, en cambio, cuenta con luces, pantallas LED y una escenografía trabajada.

Por su escenario han pasado grandes nombres de la música nacional como 31 Minutos, Gepe, Los Jaivas o Los Bunkers, y también artistas internacionales como Cristian Castro, Vicentico y Residente.

El año 2026 será el último en que el festival esté en concesión con TVN, que lo organiza en sociedad con Bizarro. De cara a ese cambio, la Municipalidad de Olmué ya prepara un plan para modernizar el anfiteatro y ampliar su capacidad. El alcalde de Olmué, Jorge Jil Herrera, confirmó que están trabajando en este proyecto, el cual se pondrá en marcha tras la realización del último festival junto a TVN y la posterior nueva licitación del histórico certamen.

Sobre el futuro del evento, el alcalde explicó: “Todavía tenemos contrato con TVN hasta 2026, por lo que seguimos comprometidos con esa concesión. Hoy las condiciones permiten un aforo de 4.500 personas, pero lo que se busca en futuras licitaciones es trabajar en una propuesta que permita ampliar la capacidad, incluso al doble, en el corto plazo”.

Además, agregó: “No será antes de que termine nuestro contrato actual. Creemos que es bueno preparar una propuesta para la próxima licitación, pero eso siempre dependerá de la libre concurrencia. Uno puede levantar la licitación y ver si la propuesta atrae. Por ahora estamos concentrados en el trabajo inmediato: ya tenemos un 80% de la programación confirmada y el próximo 6 de noviembre será el anuncio oficial”.

Para esta versión, TVN ya comunicó que transmitirá en todas sus plataformas el Quincuagésimo Quinto Festival del Huaso de Olmué, junto a su socio estratégico Bizarro Live Entertainment. El evento se realizará en El Patagual los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2026, transformándose así en el primer festival televisado del verano. Y será nuevamente la dupla conformada por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes quienes llevarán su química y talento sobre el escenario.