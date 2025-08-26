Van dos fechas de LaLiga y aún no puede debutar: ¿Por qué Gabriel Suazo aún no es citado por el Sevilla? 

Gabriel Suazo llegó para ser titular en el Sevilla, de hecho fue parte del once inicial durante toda la pretemporada. Sin embargo, la liga española ya lleva dos jornadas y aún no puede debutar por los problemas del equipo andaluz con el límite salarial que impone el torneo ibérico.

Dos partidos de LaLiga de España, dos derrotas para el Sevilla. En la primera fecha cayeron contra el Athletic de Bilbao de visita y en el dia de ayer hicieron lo propio contra el Getafe en condición de local. Ambos encuentros tuvieron un factor en común: no estuvo Gabriel Suazo en el once inicial, ni tampoco entre los citados ya que aún no puede ser inscrito por su club para la máxima competición de España.

El chileno aún no puede debutar por el Sevilla. ¿La razón? Por la regla del límite salarial que exige el torneo español. Por eso, futbolistas como Suazo, Odysseas Vlachodimos y Alfon González aún no han podido ser inscritos.

¿Qué es el límite salarial y por qué afecta al Sevilla?

Es la regla que señala que un club no puede gastar más de lo que ingresa. Para calcular esta cifra, se consideran factores como sueldos, seguridad, bonos, gastos de adquisición o amortizaciones, los que se contrastan con las ganancias de las ventas y derechos televisivos.

Hoy el Sevilla tiene un pasado complicado. El conjunto andaluz es el club con el menor límite salarial de la primera y segunda división española, con 684 mil euros y gasta cerca de 109 millones en salarios. Esto implica que, para inscribir nuevos fichajes, debe ingresar más capital, para regular lo máximo posible estas cifras.

Gráfica de LaLiga. LCPD es la cantidad máxima que pueden gastar el equipo.

El origen de este problema viene de la temporada 21/22. En aquel mercado la gastaron 41,50 mill. €, proyectando ingresos de la Champions League, a la cual no clasificaron. Esto produjo un desbalance en las arcas sevillanas que, desde ese entonces, aún no ha podido recuperarse.

Fichajes de la 21/22 (Transfermarkt)

Solucionar este tema para el Sevilla no será fácil. Debido a su exceso de gastos, el conjunto nervión solo puede utilizar el 60% de lo que generen. Para acomodar sus cuentas, deben vender jugadores y reajustar los salarios actuales, ampliando su duración y así “reduciendo” ese gasto para la actual temporada.

Las ventas que tiene en mente la dirigencia sevillana son las de Dodi Lukebakio, Juanlu y José Ángel Carmona. Dos de estos tres nombres deberían salir del equipo de Matías Almeyda antes del 31 de agosto, fecha que finaliza el mercado de fichajes en España.

Dicho esto, el Sevilla tiene seis días para inscribir a Gabriel Suazo y que pueda formar parte del equipo, idealmente el próximo sábado cuando enfrenten de visita al Girona. De no lograrlo, el lateral izquierdo chileno deberá esperar al mercado de pases de enero, para ser inscrito y poder jugar con el conjunto español.