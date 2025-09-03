Caso de tortura a funcionario TEA en Hospital de Osorno: Contraloría anuncia que someterá a control de legalidad resolución de sumario 

En la misma línea, desde el ente fiscalizador anunciaron que "indagaremos si existen hechos que configuren eventuales responsabilidades administrativas de las jefaturas del centro asistencial".

La Contraloría General de la República anunció este miércoles que tomará acción respecto al caso de tortura a un funcionario TEA en el Hospital Base San José de Osorno, situación que fue dada a conocer de forma pública esta semana y que se remonta a hechos ocurridos entre 2018 y 2020.

“Respecto del caso del funcionario que denunció graves agresiones en el Hospital de Osorno, ordenamos someter extraordinariamente a control de legalidad la resolución de ese hospital con la que se ponga término al sumario”, anunció la Contraloría.

El organismo dirigido por Dorothy Pérez remarcó que esta acción tiene como objetivo “verificar que el procedimiento se ajustó a derecho”.

El ente fiscalizador también dio a conocer que se llevarán a cabo otras labores indagatorias respecto a este caso que ha conmocionado al país.

“Indagaremos si existen hechos que configuren eventuales responsabilidades administrativas de las jefaturas del centro asistencial”, establecieron desde la Contraloría.

Los cuatro funcionarios responsables fueron reasignados en el mismo Hospital de Osorno

Los responsables de las totrturas a este funcionario TEA son cuatro funcionarios que pertenecen a la unidad de informática del Hospital Base San José de Osorno, misma área en la que se desempeñaba la víctima.

Los cuatro agresores se mantienen trabajando en el mismo hospital de Osorno, aunque tras el cierre del segundo sumario por lo ocurrido, la dirección les cambió sus funciones laborales dentro del recinto médico.

“El sumario está cerrado y las sanciones ya fueron notificadas. Y los funcionarios quedaron separados de las funciones habituales que tenían, fueron reasignados a otras funciones“, explicó a The Clinic el director (s) del Servicio de Salud de Osorno, Héctor Alarcón.