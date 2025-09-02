Cuatro trabajadores que torturaron a funcionario TEA en Hospital de Osorno continúan contratados en el recinto: fueron reasignados a otras funciones

Son cuatro los funcionarios del Hospital Base de Osorno que torturaron y acosaron a un extrabajador TEA del recinto. Todos los involucrados se desempeñaban en el área de informática del recinto. Pese a que se han realizado dos sumarios en el hospital, los cuatro trabajadores continúan desempeñándose, aunque fueron redestinados a otras funciones.

Son cuatro los funcionarios del Hospital Base de Osorno los que torturaron, golpearon, amordazaron, desnudaron, raparon y acosaron constantemente a otro trabajador del centro médico perteneciente al espectro autista (TEA).

Los cuatro funcionarios, pertenecientes a la unidad de informática del hospital, misma área en la que se desempeñaba la víctima, se mantienen trabajando en el hospital, aseguran desde el Servicio de Salud de Osorno.

La medida que se adoptó, eso sí, es que desde que se cerró el segundo sumario por lo ocurrido, la dirección les cambió sus funciones laborales en del centro médico.

“El sumario está cerrado y las sanciones ya fueron notificadas. Y los funcionarios quedaron separados de las funciones habituales que tenían, fueron reasignados a otras funciones“, explica a “The Clinic” el director (s) del Servicio de Salud de Osorno, Héctor Alarcón.



El Hospital de Osorno ha abierto dos sumarios

Los hechos habrían ocurrido, según el servicio de salud de la zona, entre 2018 y 2020. En aquella época, la dirección del hospital habría recibido una denuncia por maltrato al interior de la unidad de informática, razón por la que se abrió el primer sumario, que luego se cerró en 2020 sin consecuencia

“La verdad es que las conclusiones probablemente de las personas que revisaron el sumario en su momento, la autoridad del momento, no tuvieron toda la evidencia contundente para poder precisar de mejor manera aquello (…). Como el sumario estaba cerrado, no se tenía conocimiento por la dirección del hospital ni por la dirección del servicio”, dice Alarcón.

La víctima, por otro lado, según el director del servicio, es una incógnita. Cercanos a la zona comentan que se rumorea que estaría en Estados Unidos luego de que se le habría terminado su contrato en el recinto en 2020.

“La verdad que no sabemos mucho de la víctima, por eso nos preocupa un poco, porque la información que maneja el hospital es que la víctima se habría ido del país, ya no estaría en Chile”, comenta Alarcón.

