Esculturas del Museo al Aire Libre de la Serena vandalizadas en el estallido social serán restauradas: una de las piezas fue donada en 1910

Tras seis años de abandono, las emblemáticas 34 esculturas del Museo al Aire Libre de La Serena serán restauradas. Las obras que datan de 1910 fueron rayadas con pintura y grafiteadas durante el estallido social. "Esta iniciativa permitirá preservar uno de los espacios más emblemáticos de la Región de Coquimbo", comparten desde el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural.

Luego de seis años de mal estado, finalmente las 34 esculturas y al emblemático portal de mármol del Museo al Aire Libre de La Serena, ubicado en Avenida de Aguirre, serán restauradas. Las obras fueron rayadas con pintura y grafiteadas durante el estallido social, y se han mantenido desde ese entonces en abandono.

La mayoría de las piezas fueron adquiridas en 1948 y 1952 en Carrara, Italia por el embajador de Chile en el Vaticano de ese entonces, Raúl Irarrázaval. Además de las esculturas, el proyecto busca recuperar el histórico portal de mármol donado a la ciudad hace 116 años atrás, en el Centenario de la República (1910).

Parte de las piezas que hoy están en la Avenida de Aguirre fueron traídas desde Europa con el fin de hacer un Complejo Escultórico con un foco turístico en la ciudad.

Con el paso de los años, se fueron sumando nuevas obras de artistas chilenos como la escultura de Lily Garafulic, artista plática que fue la primera mujer en dirigir el Museo de Bellas Artes en 1973. Hoy, su obra abstracta de piedra, donde se observan dos mujeres abrazadas, se encuentra completamente alterada, con rallados donde se leen escritos como “asesinos” y “ACAB”.

Foto: memoriasdeunaavenida.cl

“Esta iniciativa permitirá preservar uno de los espacios más emblemáticos de la Región de Coquimbo, asegurando la conservación del patrimonio cultural y artístico de la ciudad y del país”, comparte el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural a través de su Instagram.

La licitación de la Municipalidad de La Serena estará abierta hasta el 14 de octubre. El proyecto contempla una duración de 9 meses y un presupuesto de seis millones de pesos.



