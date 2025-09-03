Videos Videos revelan torturas a funcionario con TEA en Hospital de Osorno: Minsal lo califica de “inaceptable” 3 de Septiembre de 2025 Por Edo Woo

El Ministerio de Salud, a través de la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, calificó de inaceptable el ataque sufrió en varias ocasiones un funcionario con TEA del Hospital de Osorno de parte de otros compañeros del mismo recinto. "Como Ministerio de Salud nos indigna lo que ha ocurrido en el hospital y no es algo que vamos a aceptar y que condenamos tajantemente", señaló Albagli al ser consultada este miércoles por la prensa.

