Los diez modelos de autos más robados en Chile: delincuentes utilizan clonadores de llave que compran por internet

La Asociación de Aseguradoras de Chile (AACH) dio a conocer un listado de los diez modelos de autos más robados en Chile. Estos terminan en países como Bolivia y Venezuela siendo utilizados en actividades ilegales. El principal modus operandi de los delincuentes consiste en el uso de clonadores de señal que replican la llave del vehículo, aparatos que encuentran en el comercio electrónico.

Los automóviles robados en Chile muchas veces terminan llegando a países como Bolivia y Venezuela, siendo utilizados en actividades económicas ilegales. La Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) reveló los resultados de vigilancia mensual de robo de autos hasta julio: 1.224 casos en ese mes y un total de 8.143 casos en los primeros siete meses de 2025.

Aun así, estos resultados presentaron una disminución de 1,6% de robos en comparación a 2024, año en el que 14 mil unidades fueron sustraídas. La AACH también publicó un listado de los diez modelos de autos más robados durante julio, que presentaron un 33% de la cifra de los vehículos afectados.

El principal modus operandi para efectuar el robo consiste en el uso de “ganzúas digitales”. Se trata de un clonador de señal que replica la llave, facilitando que el delito se lleve a cabo mientras el auto se encuentra estacionado. Los delincuentes pueden acceder a estos aparatos a través del comercio electrónico.

Otra de las maneras que se usa con más frecuencia para llevar a cabo el delito, es el robo con fuerza y armado. Además, los delincuentes también utilizan inhibidores de señales que impiden el cierre del vehículo al estacionarlo.

El listado de los diez autos más robados

Los delitos se focalizan en un número limitado de marcas y modelos. En los últimos 12 meses, se repiten los robos de las siguientes marcas:

Toyota Hilux

Toyota RAV4

Mitsubishi L200

Ford Territory

Chevrolet Groove

Suzuki Baleno

Mazda CX5

Subaru XV

Kia Rio

Chery Tiggo

Según cifras de STOP de Carabineros, en la Región Metropolitana, entre enero y julio se registraron 3.706 robos violentos de vehículos, una disminución de 19,1% anual. En contraste, los hurtos sin violencia aumentaron un 11%, pasando de 6.811 a 7.559 casos en el mismo periodo de tiempo.