Diputada Arce tras muerte de su hermano en el Estadio Monumental: “La única mala decisión que tomó en su vida le costó la vida”

La parlamentaria abordó el lamentable suceso que terminó con la vida de su hermano el pasado domingo en el Estadio Monumental. "Las dirigencias tienen que hacerse cargo de la infraestructura y seguridad de sus establecimientos, porque al parecer la seguridad de los estadios -y me hago responsable, es una opinión personal- desde la cancha hacia adentro, para proteger a los jugadores", aseguró.

Durante esta jornada, se confirmó la identidad del hincha de Colo Colo que falleció el pasado domingo en el Superclásico tras caer del techo del Estadio Monumental. Se trata de Sergio Arce, hermano de Mónica Arce, diputada (Ind.-DC) por el distrito 12.

“Extrañarte… se queda corto con el sentimiento que hoy nos invade”, expresó la parlamentaria en un estado de WhatsApp, junto a una publicación que llama a iniciar una cadena de oración en nombre el joven fallecido.

Diputada Arce aborda la muerte de su hermano y cuestiona que no se haya suspendido el partido

Desde el Congreso, la diputada Arce se refirió al lamentable deceso de su hermano. “Mi familia y yo estamos de luto porque el día domingo mi hermano menor falleció tras caer del techo del Estadio Monumental. Obviamente hay una investigación en curso. Mi familia está muy afectada. Y nosotros como familia lo conversamos y estamos muy claros: la decisión de mi hermano fue, a lo menos, irresponsable. Sabemos que pudo haber, incluso, haber afectado a otras personas”.

Y agregó: “Mi hermano era un joven muy tranquilo, trabajaba, solo era fanático. Seguía a su equipo a todas las regiones que podía y al extranjero. Pero era un chico trabajador, solo era fanático. La única mala decisión que tomó en su vida finalmente le costó la vida. Considero que no puede ser que ningún hincha tenga acceso a poder subirse al techo de un estadio o de un recinto. Acá hay temas de infraestructura”.

A su vez, la parlamentaria cuestionó que no se haya suspendido el partido tras el doloroso suceso en el Estadio Monumental. “Quisiera poner como tema que esto no puede seguir ocurriendo. Las dirigencias tienen que hacerse cargo de la infraestructura y seguridad de sus establecimientos, porque al parecer la seguridad de los estadios -y me hago responsable, es una opinión personal- desde la cancha hacia adentro, para proteger a los jugadores”.