María Paz Sáez, la chilena que hizo historia en el Campeonato Mundial Junior de Powerlifting: ganó el primer lugar en su categoría

La deportista nacional sumó 452,5 kilogramos en el total general tras superar a la sueca Emelie Olin y a la estadounidense Ellie Weinsteincon. Así, Sáez ganó la categoría -57jr del Campeonato Mundial Junior de Powerlifting celebrado en Costa Rica. "Peleamos kilo a kilo y lo dimos todo. La perseverancia y la disciplina dieron sus frutos", expresó orgullosa en sus redes sociales.

María Paz Sáez escribió un hito histórico en las páginas del deporte nacional tras su participación en el Campeonato Mundial Junior de Powerlifting de la IPF. La atleta de 23 años, oriunda de Loncoche, Región de La Araucanía, obtuvo el primer lugar en la tabla general de la categoría -57jr y se transformó en la primera chilena campeona del mundo en la disciplina. “Realmente no tengo palabras para describir lo que siento en estos momentos. Todavía no me lo creo. Yo estaba séptima en el listado de las competidoras y pasé a ser primera del mundo”, expresó Sáez.

A través de una publicación en Instagram, la deportista nacional expresó que su inédito triunfo “fue un trabajo arduo junto a mi entrenador, pero dejamos todo en las manos del señor y él nos respondió así, y permitió que pudiéramos obtener el primer lugar. Peleamos kilo a kilo y lo dimos todo. La perseverancia y la disciplina dieron sus frutos“, comentó.

Sáez ganó la medalla de oro en sentadilla con un levantamiento de 170 kilogramos, y se quedó con el bronce en peso muerto después de sumar 190kg. Además, levantó 92.5kg en pressbanca. Así, sumó 452,5 kilogramos y se quedó con el primer lugar en el total general tras superar a la sueca Emelie Olin (450kg) y a la estadounidense Ellie Weinsteincon (445kg).

“Mi segundo internacional, mi primer mundial, es impresionante, primera chilena en ganar una medalla de oro por total. Simplemente Chile a pesar de no tener apoyo, tiene puros guerreros, una gran delegación de chilenos vino a este mundial, cada uno con su respectiva rifa, a puro esfuerzo, y de igual manera brillamos, sigamos creciendo”, complementó orgullosa la atleta chilena en otra publicación.

“Perdón si no nombre a cada persona que me ayudo, pero fueron demasiados, y solo mi gente del pueblo, nadie más, ni municipalidad, ni gobierno regional, ni privados, nadie, solo gente de un gran corazón”, agradeció María Paz Sáez tras su histórico triunfo en Costa Rica.