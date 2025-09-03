“No tiene absolutamente ninguna relación”: médico del Hospital de Concepción recibió amenazas tras ser confundido con uno de los agresores del funcionario TEA de Osorno

Desde el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción dieron a conocer que uno de los integrantes de su equipo médico fue víctima de "mensajes ofensivos" y "amenazas directas", luego de que se hiciera público el caso de vejámenes en contra de un funcionario TEA en el Hospital de Osorno. "Este Hospital realiza esta necesaria aclaración para salvaguardar la integridad física y psicológica de nuestro destacado médico, reiterando nuestro absoluto respaldo a sus labores en Concepción", expresaron desde el recinto de la capital del Biobío.

Un médico del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción fue víctima de amenazas, luego de ser confundido con uno de los agresores del funcionario TEA del Hospital Base San José de Osorno.

Y es que tras hacerse público este indignante caso, en redes sociales comenzaron a circular los presuntos nombres de quienes serían los responsables de los vejámenes.

Fue así como algunas personas apuntaron a Rodrigo Edgardo Reyes Melo, cirujano cardio infantil del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, como autor de los reprochables hechos que han conmocionado al país.

Pero ante el grave error y las amenazas que ha recibido este destacado profesional de la Región de Biobío, el propio hospital de Concepción salió a pronunciarse para aclarar la situación.

“Ante mensajes ofensivos y amenazas directas a la persona de nuestro destacado cirujano cardio infantil, Dr. Rodrigo Edgardo Reyes Melo, con contrato vigente con el principal recinto de salud de la Región del Biobío, no tiene absolutamente ninguna relación con uno de los funcionarios mencionados en un caso de agresión difundido en prensa y redes sociales, en la región de Los Lagos, en un recinto de salud de Osorno”, explicaron desde el recinto penquista a través de un comunicado.

“Se trata de una lamentable coincidencia en el primer nombre y en los dos apellidos, salvo en su segundo nombre, que corresponde a Edgardo y no Andrés, como se menciona en el caso osornino”, agregaron.

Para complementar lo anterior, el comunicado cerró de la siguiente manera: “Este Hospital realiza esta necesaria aclaración para salvaguardar la integridad física y psicológica de nuestro destacado médico, reiterando nuestro absoluto respaldo a sus labores en Concepción”.

El caso de tortura a un trabajador con TEA en Osorno

Cabe recordar que este martes, tras una publicación de Radio Bío-Bío, se hizo público el caso de un antiguo funcionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quien sufrió diferentes tipos de acoso y torturas por parte de cuatro colegas, entre 2018 y 2020.

Tras ello, desde el Hospital de Osorno se pronunciaron a través de un comunicado, señalando que “los hechos ocurrieron entre el 2018 y 2020, ocasión en que la Dirección de ese entonces realizó un primer proceso de sumario y que no arrojó sanciones administrativas para los implicados”.

Sin embargo, sostuvieron que en 2024 la dirección del hospital recibió nuevos antecedentes y se dispuso la reapertura del sumario, junto con una denuncia al Ministerio Público “por la existencia de hechos que revisten eventual carácter de delito”.

“Este proceso actualmente se encuentra en etapa de notificación a aquellos funcionarios responsables de estos actos, con las medidas disciplinarias correspondiente y ajustadas a la gravedad de los hechos“, agregaron.