Medio litro de leche a cada niño, volver a la pena de muerte y refundar las Fuerzas Armadas: el programa de gobierno de Eduardo Artés

Con ideas recicladas de su pasada aventura presidencial de 2021, el profesor habla de alcanzar un "Gobierno Patriótico Popular" que logre una asamblea constituyente. Entre sus propuestas se reflejan ideas inspiradas en el gobierno de la Unidad Popular, además de la reducción de la jornada laboral a 35 horas y combatir "con firmeza la sexualización contra la infancia".

En un documento de 35 páginas, el candidato presidencial independiente Eduardo Artés detalla sus principales propuestas en caso de resultar electo como Jefe de Estado en noviembre. Con citas al expresidente Salvador Allende —y retomando ideas similares a las que ya presentó en su postulación de 2021—, el escrito asegura sostenerse en el ideario del gobierno de Salvador Allende: “Consideramos las ideas cardinales del programa de la Unidad Popular vigentes”.

El programa del dirigente y profesor, quien compite por tercera vez y en su última candidatura obtuvo el 1,47% de los votos, plantea en sus primeras páginas que “el Gobierno Patriótico Popular”, como se autodefine esta eventual administración, “deberá hacer un esfuerzo decidido para lograr en la asamblea constituyente la máxima representación posible de las fuerzas democráticas y revolucionarias”.

La base del ideario, sostiene el documento, radica en que “los profundos cambios sociales que se proponen en este sólo podrán realizarse si los sectores explotados y oprimidos de la sociedad —que en su conjunto constituyen la inmensa mayoría— deciden tomar en sus manos el poder político y, una vez ostentado, lo ejerzan de forma real y efectiva”.

Esas fuerzas dice el texto, tienen el objetivo mayor de reorganizar el Estado, pues una vez que “alcancen mayor nivel de movilización, organización y conciencia, tanto más progresista será la constitución resultante y tanto mayor el alcance y la profundidad que podrá alcanzar el proceso de refundación de Chile”.

Artés fue uno de los candidatos que logró reunir las firmas necesarias para llegar a la papeleta, pues a pesar de declararse comunista y que su objetivo de su gobierno es materializar, “el proyecto socialista”, según advierte en su programa, no fue respaldado por un partido político y tuvo que reunir las 35 mil firmas que exige el Servicio Electoral (Servel) para llegar a la papeleta presidencial en noviembre.

La herencia de la UP en Artés

Uno de los ejes centrales del programa se sustenta en “las propuestas programáticas de nacionalización, de estatización y de expropiación de las empresas de interés estratégico para el país”. Conceptos heredados de la Unidad Popular que, según el documento, “son actuales y ha vuelto a tomar cuerpo 50 años después en la forma de este programa”.

Con ese marco, el candidato lanza su crítica a los gobiernos de la Concertación, a los del expresidente Sebastián Piñera y al actual del Presidente Gabriel Boric: “Se gobierna y se legisla a favor de los grandes capitalistas, de las demás fuerzas reaccionarias, de las compañías monopólicas y de los intereses imperialistas que dominan nuestra economía”, señala, citando, por ejemplo el acuerdo entre Codelco y SQM impulsado por esta administración.

En cuanto a la influencia del capital extranjero, Artés sostiene que su eventual gobierno deberá garantizar “una plena soberanía” y, para ello, “asegurar la defensa nacional frente a posibles agresiones extranjeras como las que sufren constantemente Cuba o Venezuela”.

Bajo esa premisa, y en calidad de “gobierno soberanista”, plantea que se debe “impulsar el profundo fortalecimiento del poderío militar en el interés de la defensa del país, como una de las políticas centrales de la refundación de las FF.AA.”.

Pena de muerte a pedófilos

El programa abarca tanto conceptos generales como propuestas concretas. Por un lado, plantea “una reforma tributaria y políticas tendientes a distribuir el ingreso nacional en favor de la reducción de la brecha entre quienes tienen altos ingresos y el resto de la sociedad”. Por otro, incluye medidas específicas, como la entrega de “medio litro de leche a toda niña y niño del país”, en referencia al Programa Nacional de Leche implementado por la Unidad Popular a comienzos de los años 70.

En materia de infancia, el candidato propone un conjunto de políticas bajo el rótulo de “protección a la niñez”. Señala al “neoliberalismo” como responsable de haber “desintegrado a la familia” y sostiene que el Estado debe acompañar “decididamente la crianza de las niñas y niños desde el momento de su nacimiento”, además de refundar el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

El programa también enfatiza que el “Nuevo Estado deberá combatir con firmeza la sexualización de la infancia”. Añade que “las niñas y los niños no pueden ser considerados objetos sexuales ni por familiares ni por extraños” y que deben ser protegidos “de la pedofilia y, en general, de todo abuso de índole sexual”. Sobre ese punto, el documento es tajante: “La pedofilia y otras formas de abuso de menores merecen todo el peso de la ley, que a nuestro entender debería ser la pena de muerte”.

Jornada laboral de 35 horas

Otro capítulo central del programa está dedicado a la agenda laboral. Allí se plantea reforzar la “integración de la mujer trabajadora y popular”, fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y avanzar hacia “la máxima independencia energética posible del mercado internacional”.

En cuanto a derechos laborales, se propone reducir la jornada laboral a 35 horas y generar programas especiales de integración femenina al trabajo, medidas que Artés ya había incluido en su programa anterior.

Sin embargo, la apuesta va más allá: el documento asigna a los trabajadores un rol político protagónico. Entre las medidas “inmediatas” se señala la necesidad de “ir transformando las instituciones actuales para construir, en el futuro lo antes posible, un nuevo Estado donde los trabajadores, los pueblos de Chile y demás sectores oprimidos, explotados y postergados tengan el ejercicio real del poder político”.