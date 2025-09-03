“Tío WOM” celebra acuerdo con el CDE por retrasos en despliegue de 5G: “Las instituciones chilenas demuestran ser robustas”

A través de su cuenta de LinkedIn, el CEO de WOM, Chris Bannister, celebró a Chile luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) aprobara la propuesta de la empresa para rebajar el cobro de las boletas de garantía asociadas al despliegue de la red 5G.

En concreto, la empresa accedió pagar al Fisco alrededor de US$53 millones y concluir la red, con nuevos plazos, además de retirar las acciones legales que llevaba adelante.

“La larga mediación entre Wom y el Regulador se ha resuelto con pragmatismo, profesionalismo y una vez más las instituciones chilenas demuestran ser robustas”, indicó Bannister en su cuenta de LinkedIn.

“A pesar de todo el ruido de aquellos influenciados por actores conflictivos o anticompetitivos, se entregó un acuerdo justo y razonable con un gran resultado para 20 millones de chilenos, mostrando como siempre que Chile está abierto a la inversión empresarial”, acotó.

Junto con ello, el “Tío WOM” expuso que la empresa “nunca se dio por vencida en su deseo de completar sus compromisos. Tal vez el liderazgo original que asumió este compromiso no tenía la experiencia para cumplir con un desafío tan grande y los dueños anteriores obtuvieron un ‘dividendo’ enorme, lo que obstaculizó su capacidad financiera para financiar tal tarea, pero las propias Womers siempre tuvieron la intención de completar sus obligaciones”.

“Los dueños anteriores perdieron con razón la propiedad de la mejor empresa de Chile debido a su mala administración”, sostuvo.

Asimismo, declaró que “parte del acuerdo es de aproximadamente US$35 millones repartidos en los años 2027-2031. Este retraso le permite a Wom enfocar su FCF en desarrollar sus compromisos en 2025/26, asegurando que Chile obtenga la red 5G que desea”.

Por otro lado, indicó que “este fondo se puede usar para proyectos especiales de telecomunicaciones. Creo que sería mejor usarlo para financiar un programa de I+D en telecomunicaciones y tecnología, colaborando entre tecnología, negocios, universidades y el talento tecnológico disponible en Chile”.

Cabe recordar que WOM llegó a un acuerdo con el CDE tras no completar en el plazo comprometido el despliegue nacional de su red, que debía estar listo en octubre de 2023.

La compañía de telecomunicaciones, que enfrenta problemas financieros, debía boletas de garantía por US$50 millones y finalmente deberá desembolsar un total de US$53 millones, de los cuales US$14.36 millones (352.900UF) corresponden a la sanción por el 31% de la infraestructura que no fue instalada a tiempo.

El CDE indicó en un comunicado que el acuerdo contempla la entrega de nuevos plazos para la empresa con el objetivo de culminar el despliegue de la red. Si bien no se detallaron las futuras fechas de entrega de la iniciativa, dado que el acuerdo contienen una serie de cláusulas confidenciales, fuentes cercanas a la negociación señalaron a El Mercurio que se otorgarán “plazos razonables” en torno a dos años para el término de las obras.