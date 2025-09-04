Cómo se mueven los chilenos en el 2025: estudio revela que el 51,2% se moviliza en bus y micro, y jóvenes prefieren transporte público y caminar

Un estudio de Activa Research y Opinando revela que el 51,2% de los chilenos prefieren buses y micros para sus desplazamientos, con una fuerte inclinación de los jóvenes hacia el transporte público y la caminata. Además, se evidencian diferencias significativas según región, edad y nivel socioeconómico.

Un estudio realizado por Activa Research en conjunto con Opinando analizó cómo se mueven los chilenos, considerando los diferentes medios de transportes disponibles. El análisis reveló que más de la mitad de las personas optan por utilizar micro y/o buses sobre otras opciones.

En particular, el estudio, que se realizó tras 81 mil entrevistas entre 2020 y 2025, demuestra que el 51,2% se moviliza con buses y micros. El segundo medio más utilizado es el automóvil con 33,7%, seguido muy de cerca por quienes se movilizan a pie que alcanza un 31,3%. De los encuestados; el 23.8% ocupa Metro (lo cual se restringe a solo dos regiones); 19,1% colectivo; 14,3% alguna aplicación de transportes; 8% bicicleta; 5,6% taxi; 3,6%; 1,6% moto; 0,7% bicicletas públicas; y la lista la cierran las bicimotos que representan solo el 0,4%.

En Santiago el 49,2% usa metro para movilizarse dentro de la ciudad. En el desglose entre regiones y Santiago, hay diferencias en algunos medios, más allá del metro. En la capital el 57,9% usa micro y buses, mientras que en regiones la cifra es de 46,7%. En auto, en la RM la cifra es de 31,9% y en regiones asciende a 34,9%. El 29,7% de los santiaguinos se mueve a pie, mientras que en regiones esta cifra llega a 32,4%.

Por rango etario también hay una clara diferencia entre las preferencias. Los jóvenes entre 18 y 30 años se inclinan más por micro y buses y por caminar. El 64,4% usan micro y buses, y el 46,3% caminan. También un 10% usa bicicleta. Y también por rango etario, a medida que aumenta la edad disminuye el uso del transporte público y la caminata, y aumenta el uso de automóvil

Las diferencias de la movilización por grupo socioeconómico

En cuanto a grupo socioeconómico también hay claras diferencias. Las personas ABC1 tienen como primera preferencia automóvil con un 58,7%, y el 40% utiliza micro y bus. En el grupo C2, la primera preferencia es bus y micro con 47,5%, seguido muy de cerca por auto con 46,1%. En el grupo C3 la preferencia está en micro y bus con 51,3% seguido por auto con 37%.

Finalmente, el grupo D-E utiliza más bus y micro con 53,4%, seguido de caminata con 30,7%. En este rango el uso de automóvil cae a 26,3%.

Las diferencias se marcan con evidencia en cuanto al uso de aplicaciones de deportes. Si en la población general el 14,6% las usa, por grupo socioeconómico varía. En ABC1 el 23,6% las usa, mientras que en el grupo más bajo, D-E, la cifra alcanza solo el 11%.