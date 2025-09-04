“Criterium, la Vuelta Copec”: llega a Chile el mayor espectáculo de ciclismo urbano que se realizará en cinco ciudades y será gratuito

Se trata de una disciplina de alto rendimiento, que se desarrolla en circuitos urbanos cerrados de entre 800 y 1.200 metros. Allí, ciclistas profesionales completan carreras de 30 minutos a alta velocidad. La competencia, que será abierta a todo público, se realizará en octubre en Santiago, Iquique, La Serena, Concepción y Puerto Montt, y reunirá por fecha a más de 120 ciclistas profesionales, tanto nacionales como internacionales.

En el marco de sus 90 años, Copec anunció la llegada de “Criterium, la Vuelta Copec”, un evento deportivo que traerá por primera vez el espectáculo del ciclismo profesional en este formato de clase mundial en cinco ciudades del país. El show será gratuito para el público.

Criterium es un formato de competencia famoso en importantes ciudades de Estados Unidos y Europa. Se trata de una disciplina de alto rendimiento, que se desarrolla en circuitos urbanos cerrados de entre 800 y 1.200 metros. Allí, ciclistas profesionales completan carreras de 30 minutos a alta velocidad.

Criterium, el mayor espectáculo de ciclismo urbano

En total, se invitará a más de 120 ciclistas profesionales por fecha, tanto nacionales como internacionales. Entre los confirmados internacionales, destacan Santiago Buitrago, Álvaro Hodeg, Óscar Sevilla, Maximiliano Richeze y Juan Esteban Arango; dentro de los ciclistas nacionales, Francisco Kotsakis, Paola Muñoz, Javiera Garrido y Tomás Quiroz, entre otros.

“Para nosotros es una gran alegría recibir este tipo de eventos, pues habla muy bien de las condiciones de Chile en cuanto a organización, turismo y servicios. Este evento, además, tiene el componente positivo que se realizará en regiones, dando la posibilidad a miles de personas de disfrutar de un espectáculo de calidad que tiene el deporte como actor principal”, señaló Jaime Pizarro, ministro del Deporte.

“Los 90 años de Copec los celebramos en movimiento. Por ello, impulsamos un evento único que llevará el espectáculo del ciclismo profesional a las calles de cinco ciudades del país, junto a corridas familiares, en un encuentro ciudadano ligado al deporte”, señaló Arturo Natho, gerente general de Copec.

Y agregó: “A lo largo de nuestra historia hemos estado presentes apoyando a deportistas de distintas disciplinas que nos han representado como país y hoy, con esta fiesta ciudadana y deportiva, queremos vivir con los chilenos nuestro propósito de potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país”.

