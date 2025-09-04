De “¿Cuánto vale el show?” a “Coliseo”: canales de televisión apuestan por viejas fórmulas para elevar el rating

En el último tiempo, los remake de teleseries y realitys se han visto cada vez más seguido en nuestros canales nacionales. Esta estrategia ha generado opiniones divididas: para algunos evocan nostalgia y otros alegan falta de creatividad. Ahora, llegan tres exitosos programas de talentos a la parilla programática de dos canales: "¿Cuánto vale el show?" junto a "Fiebre de baile" en Chilevisión y "Coliseo" en Mega. El imitador Stefan Kramer y el humorista Edo Caroe fueron algunas de las figuras que participaron de las producciones.

En el último tiempo, los canales de televisión han optado por traer de vuelta teleseries y realitys antiguos, como “El señor de la Querencia” y “Amores de Mercado” de Mega o “Mundos Opuestos” de Canal 13. Los remake han generado opiniones divididas: para algunos evocan nostalgia y otros alegan una falta de creatividad. Ahora, los canales resucitarán programas de talentos que fueron exitosos en el pasado: “¿Cuánto vale el show?” junto a “Fiebre de baile” en Chilevisión y “Coliseo” en Mega. Figuras del entretenimiento como Stefan Kramer y Edo Caroe participaron en aquella época de las producciones.

“Mi nombre es” también es un programa del 2011 que hoy se encuentra por la pantalla de TVN, conducido por Jean Philippe Cretton. Hace 14 años atrás, el programa fue animado por Sergio Lagos y se mantuvo en primer lugar del rating semanal de televisión por varias semanas.

Los programas de talentos que vuelven a la pantalla

Son tres los programas de talentos que anuncian su regreso a la pantalla. El más esperado es el exitoso “¿Cuánto vale el show?”, que se extendió por 27 con distintas versiones. Hoy resurge a 45 años de su estreno.

“¿Cuánto vale el show?”

Fue un programa cazatalentos estrenado en 1980 que se extendió hasta 2007. El animador Julián Elfenbein será el sucesor de Leo Caprile. De lunes a viernes, diez participantes mostrarán su talento al jurado, quienes deberán elegir un monto de dinero para pagar por su show. De ellos, se elegirán a los dos mejores del día que pasarán a la final de los días viernes. El programa se encuentra en la etapa de casting.

“Fiebre de Baile”

El recordado programa de concurso de baile de famosos llegará a la pantalla luego de 16 años de su estreno. Su formato era tipo reality show y se estrenó en 2009, extendiéndose hasta 2012. El remake contará con la animación de Diana Bolocco.

“Coliseo”

La competencia de humoristas “Coliseo Romano” de 2011 volverá a las pantallas de Mega, esta vez con el nombre de “Coliseo” y animado por la cantante María José Quintanilla. El participante que salga ganador tendrá la oportunidad de presentarse en la próxima edición del Festival de Viña del Mar.