“Mi proceso llega hasta acá”: Cristián Campos destaca el rechazo de la Corte Suprema al último recurso de la familia di Girolamo en su contra

La Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por la familia di Girolamo y confirmó el sobreseimiento del actor, quien destacó que con este fallo se cierra definitivamente el caso en su contra.

La Corte Suprema rechazó el recurso presentado por la familia de Rafaella di Girolamo y ratificó el sobreseimiento de Cristián Campos, luego de que la Fundación Para la Confianza interpusiera un recurso de queja, el cual fue desestimado este jueves.

Según lo señalado en el fallo, el tribunal concluyó que no existieron errores graves ni abusos en la decisión previamente adoptada. Lo que había era únicamente una diferencia de opinión respecto a la interpretación de los antecedentes del caso, lo que no basta para justificar este tipo de recurso.

La sentencia ya había sido revisada en dos instancias y se encontraba debidamente fundamentada. En su resolución, la Corte recordó que este mecanismo no puede utilizarse como una tercera instancia de revisión, por lo que decidió rechazarlo de plano.

“En ese sentido, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, el uso de esta herramienta excepcional no habilita para abrir una tercera instancia de debate frente a la mera disconformidad acerca de una interpretación jurídica motivada. Razón por la cual, al no percibir falta o abuso grave atribuible al tribunal recurrido, no queda sino rechazar de plano el recurso de queja promovido”, señala el fallo.

Las palabras de Campos

Tras conocerse la decisión, el actor valoró el dictamen y declaró a The Clinic: “Esta mañana nos llegó el informe de la Corte Suprema donde rechaza de plano el recurso de queja de Juan Pablo Hermosilla en mi contra. Es el último trámite, el último recurso que le quedaba, de modo que mi proceso llega hasta acá, se termina, ya no quedan más recursos”.

“Así que queda firme el fallo de la Corte de Apelaciones, donde fui declarado inocente, porque es un fallo unánime a mi favor”, agregó Campos.

El pasado 2 de septiembre, la Fundación Para la Confianza difundió un comunicado de la familia di Girolamo, en el que detallaron sus razones para acudir a la Corte Suprema e insistir en la responsabilidad de Cristián Campos en la denuncia de abuso sexual interpuesta por su hijastra, Rafaella di Girolamo.

Esto ocurrió luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmara el sobreseimiento del actor por la prescripción de los delitos. El tribunal de alzada estableció que no era posible jurídicamente determinar la culpabilidad de Campos. Sin embargo, la Suprema resolvió rechazar la insistencia de la querella.