Fernando Carmona contradice versión de Jara sobre su salida del comando: “Era una campaña que tenía que ampliarse, tenía que haber diversidad”

El economista e hijo de Lautaro Carmona afirmó que a Jara le había dicho "desde mucho antes" que tendría que salir del equipo de campaña porque "no podíamos ser todos comunistas en la campaña". La abanderada presidencial había afirmado en el pasado que la salida del director de ICAL se debió a la propuesta de crecimiento guiada por la demanda interna, en su programa de gobierno de primarias, la que la candidata consideró "desafortunada" y que "por eso es quien la formuló ya no forma parte del comando".

A las 10:00 de la mañana fue la hora que acordó el Partido Comunista (PC) y las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) para asistir hasta el monumento a Salvador Allende, en la Plaza de la Constitución, para conmemorar los 55 años desde que resultó electo Presidente de Chile en 1970. Hasta allí llegó Fernando Carmona, excoordinador programático de la candidatura de Jeannette Jara (PC) en primarias.

El economista, director del Instituto de Ciencia Alejandro Lipschutz (ICAL) —e hijo del timonel PC Lautaro Carmona— fue la cabeza detrás del programa de gobierno de 7 páginas que presentó Jara en la elección primaria, por el cual se le han generado flancos a la exministra del Trabajo por haberse establecido allí la nacionalización del cobre, un sistema de crecimiento en base a demanda interna, además del “salario vital“, hoy denominado “ingreso vital“.

Sobre el primer punto Jara fue increpada por José Antonio Kast, abanderado republicano, quien le enrostró la medida en un debate. Jara dijo que dicha propuesta no estaba en su programa. Sin embargo, luego el líder republicano publicó una captura de pantalla con la carilla en la que se expresaba la idea en el programa de la abanderada del oficialismo.

Jara salió al paso esa vez señalando que fue un “error” haber incluido la nacionalización del cobre como propuesta. Y en otra oportunidad, cuando se habló sobre la propuesta de crecimiento guiada por la demanda interna, Jara mencionó que la medida era “desafortunada” y que “por eso es que quien la formuló ya no forma parte de este comando”.

No obstante, Carmona dio una versión que distó de lo que señaló Jara por entonces. Consultado por CNN Chile sobre su salida, el economista dijo que “yo estaba muy consciente de que tenía que salir, así que no tengo ningún problema con haber salido”.

Asimismo afirmó que él le dijo “desde mucho antes (que iba a salir), porque era una campaña que tenía que ampliarse, tenía que haber diversidad, y eso significaba que no podíamos ser todos comunistas y me parecía que yo tenía que salir. Se lo dije así a la candidata“.

Carmona renunció en abril a su cargo de analista de estudios del a Presidencia de la República en el Segundo Piso para involucrarse en la campaña presidencial de Jara.