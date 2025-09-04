La querella contra uno de los líderes de los bots de extrema derecha que selló la salida de Patricio Góngora del directorio de Canal 13

Una querella criminal por injurias graves contra Ricardo Inaiman, persona detrás de la cuenta Neuroc en X, reveló el papel de Patricio Góngora, periodista y hasta esta mañana miembro del directorio de Canal 13, en la coordinación de cuentas anónimas que difunden información falsa y discursos de odio político ligados a la extrema derecha. Ambos son sindicados como "minuteros", encargados de crear contenido y divulgarlo, y también de hostigar a otras cuentas.

Patricio Góngora Torreblanca, periodista y ahora exintegrante del directorio de Canal 13, quedó al descubierto como uno de los personajes detrás de las cuentas anónimas que se dedican a la difusión de información falsa y discursos de odio político, usualmente ligadas a la extrema derecha.

Un reportaje de Chilevisión reveló quiénes son los protagonistas detrás de estos bots políticos, en el cual se sindicó a Góngora como el rostro de la cuenta Patito Verde en X (@patitoo_verde). Pese a que él mismo intentó negarlo, en la misma red social a través de su cuenta anónima realizó una denuncia por un corte de luz dirigida a la cuenta de Enel, en el cual entregó su dirección real, y coincidía con la del exdirector del 13.

Pero junto a Góngora, otra persona fue sindicada como uno de los líderes de estas cuentas que se dedican a la difusión de noticias falsas.

Se trata de Ricardo Matías Inaiman Barrios, el hombre detrás de la cuenta Neuroc (@JackedIn) en X, una de las que tiene más seguidores. Este es apuntado como el autor de difamaciones contra Evelyn Matthei, como instalar la idea de que tiene Alzheimer. En su cuenta de X se define como alguien 100% comprometido con el Partido Republicano y partidario de José Antonio Kast. De hecho, ha sido denunciado por el comando de la candidata de Chile Vamos por su difusión de información falsa y hostigamiento.

Inaiman tiene una querella criminal en su contra por injurias graves y delitos reiterados. Una abogada, que reconoció que se integró a la red de bots de extrema derecha por una investigación, fue la querellante. En el documento judicial cuenta cómo conoció a Ricardo Inaiman, y cómo este le transparentó el modus operandi de las cuentas. Entre estas conversaciones, también le reveló que uno de los usuarios era del directorio del Canal 13, y posteriormente reveló que era Patricio Góngora.

Los detalles de la querella que explica cómo operan los bots de extrema derecha

La autora de la querella explica que desde mayo 2023 se sumergió en el mundo de X con el fin de conocer cómo se organizan las cuentas anónimas de extrema derecha. Entre esto, en un principio logró una interacción con Ricardo Inaiman a través de su cuenta Neuroc.

“Comenzó a enviarme mensajes directos en X, felicitándome por mis posteos. La interacción se vuelve habitual, muy cordial, enviándome su número de Whatsapp para entregarme más contenido”, detalla la querella. Y explica “la persona de la cuenta anónima es Ricardo Matías Inaiman Barrios, ya individualizado. Me dice que su verdadero nombre es Matías, y que lo llaman ‘Mati’. Toda la comunicación es amistosa, pero advierto que tiene un interés que me incomoda por su insistencia en enviar muchos mensajes y contenido de fiscalización de gasto“.

En el documento legal se sindica a Inaiman como una de las cuentas madres del ataque troll en X, en las que funan personas e intoxican el debate político. Además, cuenta que “Neuroc” se especializa en estudiar cómo funciona el aparato público, para denunciar malversación de fondos u otros delitos ligados al Estado.

Captura de pantalla del reportaje de CHV en el que emplazaron a Ricardo Inaiman, quien negó su rol en la difusión de desinformación.

“Sabe cómo funcionan todos los sitios de compras públicas, Transparencia, Tesorería y obtener data del Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos, Poder Judicial Virtual, y en general, plataformas a las que tiene acceso gente que se dedica a contratar con el Estado, que es parte de una oficina de contabilidad o tiene acceso a bases de datos”, detalla.

Los hostigamientos de Inaiman y la forma en que los “trols” de extrema derecha se organizan

En algún minuto, Inaiman comenzó a difundir información de la querellante en redes sociales, exponiéndola públicamente. Estas iban acompañadas de insultos e improperios contra ella, quien lo emplazó exigiendo explicaciones. Él denunciado negó todo y eliminó los posteos. Posteriormente, a raíz de la muerte de tres carabineros en Tirúa, volvió contactarla. “Me pide que comience a ‘minutear’ -o generar contenido- y subir información de cómo se gasta el presupuesto fiscal. Me envía instrucciones. Como ve que no es de mi interés involucrarme en su dinámica de odio, insiste”, cuenta la querella.

Tras su negativa, volvió a atacarla calificándola de ser “una puta octubrista”, “que iba a tirarle piedras a

los pacos”, y que era “una perra infiltrada de la izquierda en la derecha”.

Así, explica la víctima, es cómo se organizan estas cuentas para difundir información. Inaiman amenazó en diferentes ocasiones a la querellante, advirtiendo que “no se meta con ellos”. A raíz de eso comenzó un hostigamiento frecuente, en el que comenzó a difundir información privada de la víctima. Entre esto, divulgó información alterada sobre ella y su familia, vinculándola al Gobierno. Además, inventó que habían tenido una relación amorosa que él terminó, por una supuesta inestabilidad psicológica de la víctima, y filtró que había abortado.

Tras publicar todo esto, se disculpó, y la víctima retomó el contacto para efectivamente confirmar su identidad, lo que logró. Cuando retomó la confianza, Ricardo Inaiman le confesó que una de las cuentas que se encargaban de difundir la información era de un director del Canal 13.

El rol de Patricio Góngora en la red de bots de extrema derecha

La querellante detalla en su denuncia que “Neuroc” le confesó que él junto a otras personas eran los “minuteros”.

“Esta persona reconoce una vez más que tiene muchas cuentas anónimas por si le suspenden la cuenta principal (…). Además, tiene 2 o 3 personas más que se dedican a minutear y ser oposición visceral al gobierno del presidente Gabriel Boric: Patitoo_Verde (Patricio Góngora), @DRESTRUMP__PI y @canaldemati. Este último que identifica como Matías Lorca, es su amigo en la vida real”.

Perfil de Patricio Góngora en el sitio de Canal 13, antes de que renunciara esta mañana.

Entre la difamación de la víctima, el director del Canal 13 también tuvo un rol en la difusión de desinformación. “Para ello, se concertó con las cuentas ‘minuteras’ @Patitoo_Verde, @DRESTRUMP__PI, @canaldemati_, @neoliberalchile, entre otras, que tienen en conjunto más de 100 mil seguidores, siendo ampliamente difundido, recibiendo insultos de grueso calibre, humillación, burla y un ánimo de denigrar mi persona, imagen y buen nombre por mis ideas, atizando a todas las cuentas anónimas de ultraderecha, que reproducen el video cientos de miles de veces”, detalla el documento.

La última mención que hace a Góngora detalle el momento en que Inaiman reveló su identidad. “El día 29 de noviembre, me comenta una infidencia. Que una de las cuentas minuteras con las que desenvuelve su papel fiscalizador de los gastos del gobierno, es parte del Directorio de Canal 13. Esta persona ‘no sabe que él sabe quién es’. Su alias es @Patitoo_Verde, pero puede ser una mentira más de Inaiman Barrios”, concluye.