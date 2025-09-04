El tenso momento de Iván Valenzuela en Tele13 Radio por caso Góngora: “Lo que haga un director de Canal 13 no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros”

El periodista Iván Valenzuela, conductor del programa Mesa Central en Tele13 Radio, se refirió al reportaje de Chilevisión que reveló cómo operan los bots en redes sociales que estarían detrás de los ataques a figuras políticas e incluso contra el propio gobierno. La pieza audiovisual apuntó como uno de los responsables a Patricio Góngora, ahora exintegrante del directorio de Canal 13.

La pieza audiovisual dio cuenta de que la redes actuaban en forma concertada y con amenazas, y también menciona la cuenta “Patito Verde” que fue relacionada a Patricio Góngora, periodista que hace pocas horas renunció al directorio de Canal 13, cargo que ostentaba desde mayo de 2023.

De acuerdo a una declaración, la cuenta mencionada no sería suya y las personas, en general, optaron “por creerle a una fuente anónima y especular con un conjunto de medias verdades que no constituyen una realidad”.

Visión sobre caso Góngora

Sobre esto, Valenzuela planteó que “se estableció una cierta narrativa respecto de la actividad personal en una cuenta en particular, una cuenta que (…) Patricio Góngora dice que no tiene que ver con él, y ha insistido en las últimas horas respecto de eso”.

Hasta ese momento, Canal 13 no se había pronunciado al respecto, y respecto de esto profundizó Valenzuela, quien aseveró que la casa televisiva “no ha hecho ninguna mención de este asunto, al menos públicamente, aunque se entiende, y me parece que esa ha sido la conducta de Canal 13 siempre, que lo que hagan las personas, los ejecutivos, los rostros, los directores, cualquier persona de Canal 13 desde el punto de vista individual, de su vida personal, no compromete a Canal 13”.

“Por si alguien tuviera alguna intención de extrapolar esta supuesta actividad de pauteo, de coordinación, o ligado a una candidatura en particular, quiero decir que eso no existe”, deslizó Valenzuela.

El animador añadió que “lo que haga un director de Canal 13 no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros, ni en prensa de Canal 13, ni en T13 radio“. Y realizó una pregunta a los columnistas Ximena Jara y Hernán Larraín: “Quisiera preguntarles si alguna vez como columnistas de esta radio han recibido alguna instrucción, sugerencia, petición, en términos de hablar o no hablar ciertos temas”, a lo que ambos respondieron con un rotundo “jamás”.