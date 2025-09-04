Las dudas de la excandidata Carolina Rojas por nexo entre alcalde Luksic y ‘Patito Verde’ en Canal 13: “No creí que hubiese tanta maquinación detrás de una campaña”

Carolina Rojas asegura que durante la campaña municipal recibió diferentes ataques de la cuenta Patito Verde, que habría pertenecido a Patricio Góngora, cercano al actual alcalde de Huechuraba, Max Luksic. "Deben existir leyes que castiguen este tipo de ataques, y espero lo mismo que esperan quienes me respaldaron en las últimas elecciones: más transparencia y más democracia", recalcó Rojas en conversación con The Clinic.

La salida de Patricio Góngora del directorio de Canal 13, luego de que Chilevisión publicara el supuesto vínculo con la cuenta de X Patito Verde, llamó inmediatamente la atención de Carolina Rojas, excandidata a la alcaldía de la Municipalidad de Huechuraba, por el PPD.

Pese a que Rojas sacó más de 20 mil votos, Max Luksic, el candidato de Chile Vamos, la superó por un amplio margen.

Hoy, luego de ver el reportaje y de analizar la cuenta de Patito Verde, recordó los mensajes que recibió de la cuenta durante la campaña municipal. E hizo un nexo: mientras Max Luksic el director ejecutivo de Canal 13 cuando Góngora estaba en el directorio, y en el 13 la cercanía entre ambos es conocida.

Rojas fue contactada por The Clinic para saber si efectivamente tuvo interacciones con la cuenta @patitoo_verde en X y si es que piensa tomar algún tipo de acción por el vínculo. La excandidata accedió a responder por correo electrónico.

—¿La cuenta Patito Verde la atacó durante la campaña municipal el año pasado? ¿Qué tipo de mensajes escribía?

—Si, durante la campaña recibí ataques desde cuentas anónimas como esa. Eran mensajes destinados a desacreditarme en lo personal y en lo político, sin aportar al debate democrático. Permanentemente comentaba hechos, tergiversaba situaciones. Era muy llamativo todo lo que publicaba en relación a Huechuraba sin tener, aparentemente, una relación directa con la comuna.

—¿Escribía más sobre lo que pasaba en Huechuraba que en otras comunas?

—No lo sé, porque estuve totalmente abocada a mi campaña y a recorrer la comuna, no a revisar en detalle ese tipo de publicaciones. No creí que hubiese tanta maquinación detrás de una campaña.

—¿Tenía antecedentes de quién era la persona que controlaba esa cuenta? ¿Y que había trabajado para su excompetidor y actual alcalde?

—No, para nada. Repito mi respuesta: No me llamó la atención que la cuenta apareciera en el reportaje, pero sí me sorprendí cuando revelaron quién era. No creí que hubiese tanta maquinación detrás de una campaña.

—¿Le parece que hay un nexo entre el actual alcalde y el controlador de la cuenta que se tiene que aclarar?

—No lo sé. Lo que sí creo es que sería sano y transparente que se aclare quién estaba detrás de esa cuenta y con qué propósito, porque la desinformación y los ataques dañan la convivencia democrática.

—¿Piensa que Patito Verde hizo campaña para Max Luksic en redes sociales?

—No lo sé. Lo que sí tengo claro es que este tipo de prácticas atentan contra mujeres en política como Jeannette Jara, Evelyn Matthei y también contra mí. Ese tipo de demostraciones le hace mal a la democracia y claramente perjudica y daña al candidato que es objeto de ellas.

—¿Piensa tomar alguna acción legal?

—El reportaje es súper reciente, hoy estuve todo el día trabajando y no he tenido tiempo de nada más. Las querellas no se anuncian, se presentan. Por lo que al menos por ahora voy a estudiar bien los hechos y luego, si es necesario, tomaré medidas. De igual forma creo que este es el momento para que se regule este tipo de prácticas, que se sancione y que se investigue. Deben existir leyes que castiguen este tipo de ataques, y espero lo mismo que esperan quienes me respaldaron en las últimas elecciones: más transparencia y más democracia.