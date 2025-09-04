Más de dos millones de viajeros: las proyecciones del turismo para estas Fiestas Patrias

Desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile proyectan más de 2 millones de viajes internos en estas Fiestas Patrias. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas calcula que viajarán en avión más de 350 mil personas. Los destinos preferidos incluyen valles centrales, el sur del país y zonas cercanas a Santiago.

Durante la inauguración del nuevo Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago, la ministra de Obras Públicas (MOP), Jessica López, entregó las proyecciones de pasajeros aéreos para las Fiestas Patrias de 2025. Por su parte, desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), analizaron los viajes a nivel nacional.

La presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, proyecta que para estas Fiestas Patrias se realizarán más de dos millones de viajes internos con pernoctación, “lo que consolida a septiembre como uno de los momentos clave de la industria turística nacional”.

Zalaquett estima que los destinos con mayor demanda serán los valles centrales –regiones de O’Higgins y Valparaíso– y el sur de Chile, especialmente el Lago Llanquihue, Pucón y la Región de Los Ríos. Además, habrán viajes a zonas rurales, centros de montaña y playas cercanas a Santiago.

Desde el MOP informaron que entre el miércoles 17 y el domingo 21 de septiembre viajarán en avión 353.407 personas. El día de mayor afluencia será el domingo, “con 78.056 pasajeros que mayoritariamente volverán durante esa jornada a Santiago”.

Los principales destinos nacionales elegidos por los viajeros son Calama (27.199), Antofagasta (23.218), Puerto Montt (22.720), Iquique (17.146) y Concepción (16.677). Por otro lado, entre los internacionales lideran Buenos Aires (25.368), Lima (23.121), São Paulo (22.741), Río de Janeiro (14.974) y Bogotá (10.163).

Inauguración del nuevo Terminal Nacional

El miércoles 3 de septiembre se inauguró la fase final del proyecto de ampliación y remodelación del Terminal Nacional (T1), lo que cumple con el compromiso del Gobierno de habilitar este espacio antes de Fiestas Patrias.

De acuerdo con el MOP, este plan de modernización aumentó la capacidad del T1 para recibir hasta 20 millones de pasajeros anuales y “responde al 56% de aumento que ha experimentado el flujo de pasajeros nacionales desde 2015”.

Así, se aumentaron de 22 a 38 las puertas de embarque y se duplicaron la cantidad de cintas de retiro de equipaje para ofrecer hasta 12 en horario de mayor demanda. Además, se habilitó una segunda zona de embarque oriente, con seis nuevas máquinas de control y que permitirá un acceso directo a las Puertas B.

El remodelado Terminal Nacional cuenta con 49 locales comerciales: 23 de retail y 26 de oferta gastronómica. Además, se incorporarán cinco salones lounge, pero todavía se encuentran en proceso de licitación.