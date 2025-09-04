Mineduc reveló a Premios Nacionales de Ciencias de la Educación, Periodismo, Ciencias Exactas y Humanidades y Ciencias Sociales: revisa a los galardonados

El Premio Nacional es la más alta distinción que entrega el Estado de Chile a quienes destacan por su aporte a la cultura, las ciencias y las artes. De manera excepcional, también puede ser otorgado a extranjeros con una trayectoria creativa o científica desarrollada en el país.

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó, durante la jornada de este jueves, a los profesionales y académicos galardonados como Premios Nacionales de Ciencias de la Educación, Periodismo, Ciencias Exactas y Humanidades y Ciencias Sociales.

José Bengoa, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales

La decisión fue tomada por un jurado encabezado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, e integrado por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; el rector de la Universidad de Santiago, Rodrigo Vidal, y el vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, Luis Riveros.

Bengoa es un destacado antropólogo e investigador chileno además de ser uno de los más reconocidos especialistas latinoamericanos en materia indígena. Con notable aporte a la comprensión de la historia social de Chile. Nació en Valparaíso el 19 de enero de 1945, licenciado en Filosofía, con postgrados en Antropología y Ciencias Sociales. Fundó la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde ejerce como académico de pregrado y en el Doctorado en Estudios Latinoamericanos. También es profesor de la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez, en Chiloé. Sus investigaciones están reunidas en 15 libros y cientos de artículos en revistas especializadas.

“Quiero dedicarlo a mis amigos mapuche, que me han enseñado mucho en la vida. Quisiera agradecer mucho a la gente campesina con los cuales hemos estado una vida juntos, a la escuela de Curaco de Vélez, la Escuela Superior Campesina, que me honra en ser profesor. Es una experiencia única en educación campesina que estamos desarrollando. Tengo que agradecer a Jimena, mi mujer, clave en este proceso”, destacó Bengoa.

Juan Casassus, Premio Nacional de Ciencias de la Educación

Juan Enrique Casassus Gutiérrez nació en Santiago el 13 de junio de 1943. Es filósofo de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Sociólogo de la Universidad Católica; doctor en Sociología de la Educación de la Universidad René Descartes de París 2003); DEA de “El Niño y el Adolescente en los Sistemas Escolares” de la Universidad de Paris VIII y consultor internacional.

Su obra ha contribuido de manera profunda a transformar la comprensión de la educación en Chile y América Latina. Ha dado respuestas a los grandes desafíos de su tiempo, como el de la desigualdad en educación. Ha anticipado, con precisión y humanidad las urgencias del presente y las exigencias del futuro. Su nombre figura entre los autores más destacados en el campo de las Ciencias de la Educación en América Latina y sus planteamientos se enseñan en universidades de la región.

A su aporte intelectual, se suman su labor como creador y conductor del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de Unesco, desde donde se ha articulado la investigación, política pública y colaboración regional, con una mirada sistémica e innovadora, hasta nuestros días. Sus propuestas modelan con claridad lo que debería ocurrir para que la educación sea un espacio de crecimiento humano, democrático y solidario. Pone en el centro de la educación la dimensión emocional del ser humano, reconociendo su importancia para que las nuevas generaciones enfrenten de mejor manera un mundo en transformación tecnológica acelerada.

“Estoy muy emocionado, como se pueden imaginar. Como la emoción ocurre en el cuerpo, mi cuerpo está moviéndose. Es una forma de valorar lo humano. Esto es un periodo en el cual la humanidad está siendo muy amenazada. Hay un proceso de deshumanización muy fuerte y eso hace que la tarea de la educación sea enorme, de gran complejidad, de poder volver a valorar lo que es un ser humano”, declaró.

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo

Periodista y escritora, Delia Vergara nació en Santiago el 3 de diciembre de 1940. Estudió periodismo en la Universidad de Chile y cursó un magister en comunicaciones en la Universidad de Columbia, Nueva York. En 1967 asumió la dirección de Revista Paula, que diseñó por completo. Transgresora en su época, relevó la importancia de la independencia de la mujer y expuso temas inéditos en medios. Como sexualidad, anticoncepción, incorporación de la mujer al mundo laboral, necesidad de aumentar la dotación de jardines infantiles.

En 1977 ingresó a trabajar en Radio Cooperativa, donde fundó el programa informativo “El Diario de Cooperativa”​, espacio emblemático durante la dictadura. Entre 1993 y 1997 se dedicó a la creación de micro documentales con testimonios de comunidades vulnerables para la televisión abierta. Obtuvo el Premio de Periodismo Helena Rubinstein en 1974; el Premio Lenka Franulic, en 2020; recibió el Homenaje de Cátedra Mujeres y Medios UDP a su trayectoria en 2023, y el Premio de Columbia Global Center en Chile, este año.

“Estoy muy, muy emocionada y agradecida de esto. El periodismo ha sido mi pasión. Ha sido maravilloso. Es muy importante el periodismo. He sido muy defensora del periodismo independiente, que en este momento está bien en peligro por las redes sociales, donde hay tanto odio, tanta maledicencia. Entonces el periodismo tiene que recuperar la independencia y la importancia que tiene para que la gente esté informada correctamente”, destacó.

Alejandro Maass, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2025

Nació en Santiago el 11 de noviembre de 1965. Es ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile, doctor en Matemáticas Puras por la Universidad de Aix-Marseille, Habilitación “à diriger des recherches”, Universidad de Aix-Marseille. Se desempeña como profesor titular del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile. Además es director de Relaciones Internacionales del Centro de Modelamiento Matemático e investigador del Instituto Milenio Centro para la Regulación del Genoma.

Realizó contribuciones fundamentales en matemáticas y biología de sistemas. Es referente internacional en teoría ergódica, sistemas dinámicos y modelamiento matemático aplicado a problemas complejos. Destaca su compromiso con la formación de capital humano avanzado, que hoy contribuye en universidades chilenas y extranjeras. Su impacto trasciende también a través de obras de divulgación como el libro “Una mirada a la era de los datos” y el documental “Explorando la vida invisible del Océano”.

En 2002 creó el Laboratorio de Bioinformática y Matemática del Genoma (Mathomics) del Centro de Modelamiento Matemático (CMM). Para formar grupos que apoyaran el desarrollo de la biotecnología del cobre y el uso de bacterias de manera eficiente para la lixiviación de cobre. En este período, se produjeron cerca de 30 patentes (5 patentes base distribuidas en muchos países), generando una base de conocimiento genómico inédito en este tema. Las iniciativas genómicas culminaron con la creación del Centro para la Regulación del Genoma en 2011, que obtiene financiación del Estado. Esto permitió alcanzar el nivel de sofisticación con el que hoy cuenta el Laboratorio de Bioinformática y Matemática del Genoma (Mathomics) del CMM.

Maass agradeció el premio “al jurado, pero sobre todo a todos los que hacen que uno tenga un ambiente de trabajo científico que permita realizar este sueño en Chile. Hacer matemática es un sueño, pero poder aplicarla es un sueño incluso más difícil. Agradezco a todos mis estudiantes que creen en que uno puede ser un profesor para ellos y crecer desde esos pequeños granos de formación que uno les puede dar. Estudiantes de posgrado, de pregrado. A mis colegas, al Centro Modelamiento del Departamento Ingeniería Matemática. A la Universidad de Chile, mi facultad, por haberme dado en estos 30 años el ambiente que permitió desarrollar lo que hemos hecho hasta hoy día”.