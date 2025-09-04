Ministerio de Salud destituye a los cuatro funcionarios acusados de torturar a trabajador en el Hospital de Osorno

Se trata de cuatro funcionarios de la unidad de informática del Hospital de Osorno que entre 2018 y 2020 habrían golpeado, atado, rapado y agredido a un funcionario. Agresiones que, además, fueron grabadas por los mismos victimarios.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud informó que, a raíz de la gravedad de los hechos registrados en videos en que se evidencian golpes, quemaduras y agresiones hacia un funcionario en el Hospital de Osorno entre 2018 y 2022, se instruyó la destitución de los cuatro victimarios.

En el hospital se instruyeron dos sumarios. El primero cerró en 2020 por falta de pruebas, el cual se reabrió en 2024 a raíz de la divulgación de nueva evidencia. Aquel es el que ahora ya se encuentra cerrado y esperando su tramitación en Contraloría.

En paralelo, se encuentra tramitándose una denuncia en fiscalía.

El Minsal, en su comunicado, informó sobre las medidas que adoptaron respecto de los funcionarios del Hospital de Osorno, entra las que enumeran, en primer lugar, su condena a estos actos.

“Ese mismo día, la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, ofició al Servicio de Salud de Osorno, la entrega inmediata de los antecedentes de esta grave situación. La respuesta a este requerimiento fue remitida el 03 de septiembre a la autoridad”, lee el comunicado.

Y agregan que, en base a eso, se dispuso de un enviado especial de la ministra, “representado en la figura de un abogado de su gabinete, en el Hospital de Osorno, el que ya se encuentra presente en el recinto asistencial”.

Además, está la “entrega de todos los antecedentes del sumario administrativo y de denuncia al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)“.

Mediante un oficio al servicio de salud, además, se instruyó que “ejecute de manera inmediata las sanciones establecidas en los sumarios administrativos, que se traducen en la destitución de los 4 funcionarios involucrados en estos graves episodios”.

Y concluye con “la apertura de un sumario administrativo, por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, por omisión de denuncia a Fiscalía de los directivos de la época y revisión de los procedimientos administrativos que habían concluido en su oportunidad en el sobreseimiento de los involucrados”.