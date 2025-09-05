En medio de la crisis, Canal 13 remueve a Alexis Zamora y nombra a Pamela Díaz como directora de programación

Tras la salida de Patricio Góngora como director del canal, Canal 13 informó de nuevos cambios. A través de un comunicado, se anunció la salida de Alexis Zamora de la dirección de programación, que será asumida por Pamela Díaz Sanhueza.

Compartir

Han sido días complejos en Canal 13. En medio de las repercusiones del reportaje realizado por CHV que reveló una red de cuentas bots de odio y desinformación contra el Gobierno y las candidatas presidenciales Evelyn Matthei y Jeannette Jara, el principal afectado fue Patricio Góngora, director del canal y hombre cercano a los Luksic que debió dar un paso al costado tras ser sindicado como el coordinador del grupo.

Pero no es el único cambio que ha debido enfrentar la señal privada, porque a través de un comunicado interno Canal 13 informó a sus equipos que desde el día de hoy “la Dirección de Estrategia y Desarrollo de Negocios se reformulará, mientras que la Dirección de Programación volverá a reportar directamente a la Dirección Ejecutiva, con el objetivo de potenciar aún más la cadena de valor y los contenidos del 13”.

En medio de estos cambios de estructura, el principal afectado es Alexis Zamora, quien tras desempeñarse por varios años como gerente de Contenido, este año había asumido el desafío de estar al frente de la dirección de programación. Tras su salida, el cargo lo asumirá Pamela Díaz Sanhueza, “quien hasta ahora se desempeñaba como Productora Ejecutiva del matinal “Tu Día” desde el año 2022”.

Según informó Canal 13, “Pamela es periodista de la Universidad Diego Portales y posee un magíster en Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Comenzó su carrera desempeñándose como reportera policial en el departamento de prensa de Mega, del área de Reportajes de éste y del programa “Aquí en vivo”. Tras un paso por el programa “Pasiones” en TVN, asumió en Chilevisión la producción ejecutiva de “La jueza” y de su matinal “Gente como tú”, mismo cargo que posteriormente ejerció en “Buenos días a todos” de TVN”.

El otro cambio anunciado es que tanto la Dirección Digital como la Gerencia de Producción volverán a reportar directamente a la Dirección Ejecutiva, lo que también selló la salida de Francisco Fulla Barraza, quien lideró la Dirección de Estrategia y Desarrollo de Negocios los últimos años.