Desde las brechas de género a la amenaza de la desinformación: el diagnóstico de las mujeres periodistas sobre la realidad de las reporteras chilenas

La séptima edición de Mujeres Líderes reunió a más de 250 mujeres del país que lideran diferentes sectores productivos. Fue invitada la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas (ANMPE, que presentó su "Segundo Estudio de Mujeres Periodistas: Equidad de Género e Inteligencia Artificial". El análisis enfocado en reporteras de medios de comunicación demostró que "seguimos con una brecha de género importante, hay una baja en cargos de liderazgos, y una nota roja respecto del trato de hombres/mujeres en medios de comunicación, siendo más baja en TV", afirma la presidenta de ANMPE.

El debate se desarrolló en un contexto marcado por preocupantes datos: “Según el VI Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile, solo el 25,6% de las gerencias de primera línea están lideradas por mujeres”. Además, “cifras de Forbes revelan que el 75% de las ejecutivas ha enfrentado el

síndrome del impostor en su carrera profesional”, cuentan a través de un comunicado.

El estudio demuestra “una brecha de género importante y una nota roja respecto del trato de hombres/mujeres en medios de comunicación”

El análisis realizado junto a la Universidad de los Andes arrojó datos reveladores de la realidad de los medios de comunicación en el país. Patricia Alrringo, presidenta de la ANMPE, aseguró que “este estudio

no es muy alentador”. El estudio en equidad de género es un aterrizaje al “trato y oportunidades de mujeres v/s hombres en medios de comunicación”, con una nota de 5,2 en una escala del 1 al 7.

Las periodistas calificaron la satisfacción laboral con nota 5.8 y en regiones solo marca un 5.0. Acerca de la libertad en la toma de decisiones, las encuestadas dieron nota 5,4 y en regiones 4,9.

Respecto al uso de la Inteligencia Artificial señaló que el 58% de las encuestadas no la utiliza, y la preocupación más grande de las mujeres periodistas es “la dificultad para diferenciar el trabajo profesional y el generado por esta”. La desinformación sigue siendo uno de los peligros en aumento y un 24% cree que se perderán puestos de trabajo.



Este estudio, en relación con el realizado el 2022, muestra que “seguimos con una brecha de género importante, hay una baja en cargos de liderazgos, y una nota roja respecto del trato de hombres/mujeres en medios de comunicación, siendo más baja en TV”, afirman desde la ANMPE.

“El uso de IA es un desafío que va a pasos gigantes, el llamado es a no tenerle miedo, a seguir capacitándose y aplicarla a lo laboral como un asistente”, enfatizó su presidenta.