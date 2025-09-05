“En Chile tenemos que convencernos de darle paso a la ciencia”: Alejandro Maass, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2025

En conversación con The Clinic, Alejandro Maass, el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2025, reflexiona acerca del campo de las ciencias en nuestro país. "En Chile tenemos que convencernos de darle un paso a la ciencia. Hemos ido generando un capital cultural científico enorme en Chile, ese capital no lo podemos perder. Tenemos que generar convicción de que la ciencia tiene que ser parte importante de nuestro desarrollo hacia adelante", asegura.

El ingeniero civil matemático Alejandro Maass fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2025. Este reconocimiento es entregado a a científicos con aportes notables en campos como las matemáticas, la física o la astronomía. El jurado valoró su trayectoria científica y su capacidad por llevar las matemáticas a diversas áreas de trabajo, colaborando con la ecología y biología.

El premio fue entregado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto a un jurado integrado por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, Juan Yuz, el presidente de la Academia Chilena de Ciencias, Sergio Lavandero, y el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2023, Jaime San Martín.

El ingeniero de la Universidad de Chile fue presidente del Consejo Nacional de Ciencias y director del departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile. En conversación con The Clinic, Alejandro Maass cuenta que recibe el premio “con mucha emoción”.

“Si bien uno sabe que está en las postulaciones, no es algo que espera. Aterriza muy rápido todo, una mezcla de emociones”, asegura.

“Yo no creo que los premios sean personales. Lo siento mucho más como un premio a la creación de instituciones y a haber contribuido a que la matemática en Chile sea visible en el mundo, sea relevante. La creación de la ciencia en Chile es joven”, agrega.

“La ciencia chilena no es una ciencia aislada del mundo”

El ingeniero reflexiona acerca del campo de la ciencias en nuestro país y la importancia de visibilizarlas. “En Chile tenemos que convencernos de darle un paso a la ciencia. Hemos ido generando un capital cultural científico enorme en Chile. Ese capital no lo podemos perder, porque es muy difícil crearlo”.

Además, en nuestro país “sigue creciendo la masa crítica científica en muchas disciplinas que hace 40 años ni siquiera pensábamos y tenemos visibilidad internacional. La ciencia chilena no es una ciencia aislada del mundo. Tenemos que generar convicción de que la ciencia tiene que ser parte importante de nuestro desarrollo hacia adelante”.