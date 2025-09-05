El adiós del histórico Chuck E. Cheese de Cantagallo: el icónico centro de entretención que abrió en los 90′ y que marcó a generaciones en Santiago

Cuando Chuck E. Cheese llegó a Chile, en 1994, se instaló con una primera sucursal en el sector de Cantagallo, en Lo Barnechea. Desde entonces, se convirtió en el centro ideal para celebrar cumpleaños con sus entretenciones mecánicas y electrónicas, hasta que cerró sus puertas el 10 de agosto de 2025.

Chuck E. Cheese es una franquicia que estadounidense que llegó a nuestro país en 1994, cuando inauguró su primera sucursal en Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer 12352, en Lo Barnechea. Desde entonces, se convirtió en un lugar ideal para llevar a los niños a jugar bajo techo con sus entretenciones mecánicas y electrónicas, comer pizza y celebrar cumpleaños.

Desde sus inicios, el local de Cantagallo contó con un show animatrónico único en su formato: una sola escena con personajes como como Chuck E., Helen, Mr. Munch, Jasper y Pasqually, con un escenario que giraba. Este espectáculo fue parte esencial de la experiencia infantil, transmitiendo alegría en cada presentación.

Posteriormente, en 1996, la marca se expandió con una segunda sucursal en Mall Plaza Vespucio, y con el paso del tiempo fue consolidándose en el país, transformándose en una apuesta revolucionaria no solo por lo accesible y entretenido del lugar, sino porque ofrecía una experiencia que, para muchos, era lo más cercano a atracciones de primer nivel como las de Disney, similar a lo que evocaron en su momento Mundo Mágico y Mampato.

Chuck E. Cheese siguió creciendo con los años, hasta concretar la apertura de doce sucursales en Antofagasta, La Serena, Santiago -donde hay seis actualmente-, Viña del Mar, Concepción, Temuco y Puerto Montt.

El cierre del Chuck E. Cheese de Cantagallo

Con todo, el famoso espacio de Cantagallo, que por años albergó celebraciones que marcaron a varias generaciones de familias santiaguinas, permaneció en funcionamiento hasta el 10 de agosto de 2025, fecha en que cerró definitivamente. Al momento de su clausura, era el último Munch’s Make Believe Band en Sudamérica y el único de un solo escenario fuera de Estados Unidos.

Más allá de ser un centro de entretención, el Chuck E. Cheese de Cantagallo fue escenario de cumpleaños inolvidables, primeras salidas con amigos y una infancia compartida. De hecho, para muchos capitalinos representa una pieza de memoria sentimental.

Al ser consultados sobre el tema por The Clinic, desde Chuck E. Cheese Chile señalan que están “siguiendo la tendencia de Estados Unidos de priorizar una etapa más moderna siempre manteniendo nuestros estándares de calidad y experiencia. Además, todos nuestros clientes del sector oriente de Santiago nos siguen y seguirán visitando en nuestros locales ubicados en Open Kennedy (Costado Parque Arauco) y Mall Vivo Los Trapenses”.

“Buscamos adaptarnos a los niños de hoy, quienes son más modernos y buscan movimiento o experiencias nuevas. Por esto, esta nueva etapa viene cargada de novedades: más tecnología, zonas de active play con trampolines, pistas dance floor, pantallas LED gigantes y los juegos más entretenidos para todas las edades. Todo esto ya puede disfrutarse en locales como Plaza Oeste y se irá incorporando en más sedes del país, adaptándose a lo que buscan las nuevas generaciones de niños y padres”, agregan desde la compañía.

Como parte de esta transformación, indican que el 10 de agosto se despidieron del local de Cantagallo, el primero de la marca en Chile, y comentan que “aunque es difícil decir adiós, este cierre simbolizó un nuevo comienzo: dejar atrás al antiguo espacio para dar paso a una experiencia más moderna y sorprendente. Uno de los elementos más queridos del local -los clásicos animatronics- también comenzarán una nueva etapa: serán reubicados para que sigan siendo parte de la magia que ha acompañado a millones de familias durante estos años”.

Las novedades

Por otro lado, la firma adelantó que lanzaron un producto nuevo y pionero que busca generar una nueva forma de disfrutar más tiempo de juego en familia: se trata de el Pase Chuck E, una herramienta que ya está disponible en las plataformas digitales.

Según declaran, consiste en “una nueva propuesta que ofrece visitas ilimitadas, beneficios exclusivos y una experiencia pensada para que niñas y niños se mantengan activos, conectados y alejados de las pantallas, sin gastar de más”.

El Pase Chuck E Fan consta de tres opciones o categorías: Bronze, Silver y Gold, todos estos pases diseñados para adaptarse a distintos ritmos y presupuestos. Todas incluyen visitas ilimitadas mensuales, entre 25 a 100 puntos para jugar, distintos tramos de descuentos en comida, bebidas y recarga de puntos, entre otros beneficios, los que se renuevan mes a mes.

​”Con precios desde los $9.990 mensuales, el Pase Chuck E. Fan representa una inversión en entretención activa y enriquecedora. Por el mismo valor que cuesta una suscripción de streaming, las familias pueden acceder a una experiencia que invita a jugar, moverse y reír juntos, creando recuerdos que van mucho más allá de una pantalla”, acota la firma.