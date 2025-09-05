“No puede salir gratis porque es un consumo que pagan todos”: El debate en edificios por la carga de autos eléctricos en enchufes de estacionamientos comunes

El aumento de autos eléctricos en Chile ha generado un debate sobre la carga en edificios, por usuarios que utilizan enchufes de espacios comunes ante la falta de infraestructura. Especialistas advierten que con el aumento de la demanda de este tipo de vehículo, se deben buscar soluciones que respondan a las nuevas preferencias, sin afectar en el bolsillo de la comunidad.

Es un hecho que cada vez los chilenos se inclinan más por la compra de autos eléctricos. Si bien este tipo vehículo aún representa un bajo porcentaje del mercado automotriz, su venta ha ido al alza. Esto ha implicado un nuevo desafío, que tiene que ver con que la infraestructura pública y privada este preparada para responder a las nuevas preferencias.

Un estudio de Cadem en conjunto con Volvo Cars Chile titulado “Radiografía al usuario de autos eléctricos en Chile”, que revela el aumento en la venta de este tipo de vehículos, demuestra también que algo apreciado por usuarios es la comodidad de poder cargarlos en casa. El 73% de los propietarios carga su auto en la noche. Al mismo tiempo, un 44% reclama que debiesen haber más facilidades para instalar cargadores en edificios.

Este último mundo abre un debate, respecto a las pocas facilidades que hay en edificios para cargar autos. La poca oferta ha llevado a conductores a tener que usar enchufes de espacios comunes para poder cargar. Carlos Suazo, director ejecutivo de la empresa consultora de energía SPEC, planteó el debate a través de LinkedIn hace unas semanas. Junto a una captura en la que se ve un usuario utilizando enchufes comunes para carga advirtió “evidentemente sabe que la electricidad de esos enchufes la pagamos todos los copropietarios”.

Y junto a eso, señaló “un clásico ejemplo de la Tragedia de los Comunes: un recurso compartido utilizado en beneficio individual, pero el costo lo absorbe toda la comunidad“.

Esta discusión ha estado presente en administraciones de edificios. Álvaro Ricardi, socio fundador de SPM Administración y organizador de ExpoCondominios, advierte que los enchufes de edificios no pueden ser destinados para uso privado. “Cuando pasa a ser un uso para cargar un vehículo, que vendría siendo el uso del combustible, ahí no estaría correcto porque la persona está percibiendo un beneficio para su vehículo que es básicamente cargarlo de energía para poder ocuparlo”, sostiene.

Las dudas que deja el uso de enchufes comunes para la carga de autos eléctricos

Ricardo plantea que existen diferentes soluciones para abordar esto, pero que se basen en que el usuario pague. “Lo primero normalmente es que la persona que lo vaya a usar que pague por ese servicio. Esto lo puedes tercerizar a distintas compañías que hacen un arranque en un espacio en particular, donde la persona carga y le paga directamente a la compañía que le presta el servicio y esa compañía paga ese medidor que ponen ellos para ese espacio único”, explica.

Otra opción, comenta, es que se pueda habilitar un arranque para cargas que vaya directo al medidor del departamento. Y una tercera posibilidad, más arcaica, es que el usuario calcule cuánto uso y cuánto debe pagar por kilowatts, lo que es menos recomendable porque puede ser tedioso e impreciso.

Pero ante todo, plantea que “no puede salir gratis porque es un consumo que pagan todo y que es para beneficio propio”. En su experiencia trabajando con administraciones de edificio, remarca que este problema se ha hecho cada vez más común. Esto, eso si, en edificios más modernos, porque con construcciones antiguas hay pocas soluciones.

Sobre el costo de carga de autos eléctricos, si son una o dos personas en un edificio, puede llegar a ser marginal. Si bien Ricardi desconoce el monto exacto, asegura que, salvo que haya instalaciones amplias “el costo de la boleta es marginal, pero no debería ser subsidiado por la comunidad”.

Las formas de solucionar el conflicto ante el alza de vehículos electrificados

De acuerdo con un estudio publicado Cadem, en Chile hay 9.378 autos eléctricos en 2025, lo que representa un 3,1% del mercado. En 2024 la cifra era 5.654 (1,9%) y en 2023 de 2.094 (0,7%). Es decir, el mercado de vehículos electrificados se ha triplicado en dos años. Y solo este año se han vendido 3.147 ejemplares, siendo Volvo, Tesla y BYD las marcas más cotizadas.

Esto resalta la necesidad de encontrar soluciones ante un escenario en que los vehículos electrificados. Álvaro Ricardi aclara que los nuevos edificios ya se han empezado a hacer cargo de este tema.

“Muchos proyectos nuevos ya vienen con zonas de carga de autos eléctricos que están diferenciados, que pueden salir del arranque común, pero tienen lo que es un marcador propio para esa instalación. Y normalmente es administrada por algún tercero. Le pagas directo a la compañía del consumo, o dependiendo de cómo lo haya estipulado la inmobiliaria que diseña el proyecto. Lea puedes pasar la boleta pero tienes un consumo diferenciado, una boleta distinta. La paga la comunidad porque está registrado en la comunidad, pero se la sales a cobrar al tercero”, explica.