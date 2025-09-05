“El llamado a la población es a no consumir el producto”: Minsal levanta Alerta Alimentaria por harina de arepa con toxinas que pueden generar cáncer

El Ministerio de Salud emitió una alerta por la harina de maíz blanco precocida marca PAN tras detectar niveles de fumonisina sobre lo permitido. La autoridad sanitaria instruyó el retiro del producto y llamó a la población a no consumirlo.

El Ministerio de Salud (Minsal) levantó una alerta sanitaria, durante la tarde de este viernes, con respecto a una harina utilizada para hacer arepas. De esta forma, las autoridades sanitarias llamaron a la ciudadanía a no consumir Harina de Maíz de la marca “PAN”. Se trata de un lote cuya fecha de vencimiento es el 20 de marzo de 2026 y su número de lote es el 22610790.

Desde el Minsal detallaron que “la muestra del producto se tomó en el marco del programa de Vigilancia Nacional de Micotoxina en Alimentos en la Región de Tarapacá. De acuerdo con los resultados de análisis del laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria, se detectó la presencia de Fumonisina por sobre los límites reglamentarios nacionales“.

El llamado a la población es a no consumir dicha harina de maíz contaminada en caso de que lo tenga disponible en sus hogares. El producto involucrado es:

Producto: Harina de maíz blanco precocida

Marca: PAN

N° lote: 22610790

Fecha de vencimiento: 20-03-2026

La Autoridad Sanitaria inició “las gestiones pertinentes para mitigar los riesgos asociados. Tales como inicio de sumario sanitario, instrucción de retiro del producto en los comercios y aumento de vigilancia sanitaria en los productos en trámite de importación. Entre otras”, recalcó el ministerio en sus redes sociales.

Con respecto a las fumonisinas, el Ministerio de Salud detalló que se trata de “micotoxinas que contaminan al maíz. Son producidas por hongos y se han asociado principalmente con el maíz destinado al consumo humano y animal en todo el mundo. El consumo crónico de estas sustancias está asociado con cáncer de esófago en los seres humanos, así como a toxicidad hepática y renal en animales”.

“Esta información está en permanente desarrollo y será actualizada a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud“, destacó el ministerio.