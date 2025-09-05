“Jeannette, aquí estamos, ven por mí”: Denuncia de trolls en redes sociales sube de tono la disputa presidencial entre Jara y Kast

El reportaje que denunció cuentas en redes sociales que esparcían "odio político" provocó un nuevo punto de tensión entre la candidata del oficialismo y el abanderado republicano, que anteriormente habían tenido roces pero por asuntos programáticos. En redes sociales los adherentes a Jara comenzaron a emplear formas de criticar a Kast y al Partido Republicano, llamándolos "rementirosos".

Una cruzada entre Jeannette Jara y José Antonio Kast fue la que comenzó el miércoles en la noche cuando, tras la emisión del reportaje de Chilevisión que reveló la identidad de dos usuarios de Internet que hacían “odio político” —en donde uno de ellos sería Patricio Góngora, exdirector de Canal 13—, la abanderada del oficialismo aludió directamente al candidato republicano, instándolo a que se refiriera al asunto.

“José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario. ¿Qué más necesitamos para exigir transparencia? La ciudadanía merece respuestas, no engaños“, publicó Jara en X.

Desde entonces comenzó una redada en la cual han existido dimes y diretes entre ambos candidatos presidenciales. Ayer hubo una vocería del comando de Jara donde el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), uno de los portavoces de la candidata, señaló que Kast se había mantenido en silencio por el tema. A su vez, el parlamentario adelantó que no llevarían el tema a sede judicial, aunque parlamentarios que respaldan la candidatura preparan lo propio.

Hasta las declaraciones de Lagos Weber, Kast sólo había realizado una referencia al reportaje a través de una publicación en su cuenta de X en la medianoche del miércoles.

Por entonces, Kast sólo realizado una referencia al reportaje a través de una publicación en su cuenta de X a la medianoche del miércoles. “Será una campaña dura y llena de mentiras de la izquierda y algunos medios de comunicación funcionales a ella. Pero con trabajo, humildad y seriedad, vamos a ganar”, escribió. El mensaje era acompañado de una foto de él frente a un tablero de ajedrez.

Más tarde, Kast diría, primero en un medio local —Diario La Prensa—, que en el reportaje se involucró Sergio Jara, periodista y hermano de la candidata, y que se desempeña como editor de investigaciones en el matinal Contigo en la mañana, de la señal televisiva. La afirmación la hizo a pesar de que la pieza fue realizada por los periodistas Nicolás Sepúlveda y Matías González.

Jara diría, a partir de entonces, que “en el caso de mi familiar, él trabaja en una empresa privada que es un canal de televisión y trabaja en un área muy distinta de la que hizo este reportaje”.

Luego la propia señal emitió un comunicado público en la que dio a conocer que Sergio Jara no tuvo relación con el reportaje y que este sólo fue trabajado al interior del equipo de prensa del canal.

Sin embargo, Kast desde Talca reiteraría su punto: “Nosotros no necesitamos que algún pariente, que pueda trabajar en algún medio de comunicación, haga un reportaje tratando de apuntar a una colectividad”.

Asimismo, bromeó con que él y sus adherentes que estaban presentes eran bots. “Háganle así (saludando con su mano). Jeannette, aquí estamos. Ven por mí”, dijo Kast.

“Vota bots, vota Kast”

En redes sociales también se ha generado una tensión, aunque no directa entre ambos candidatos.

Por ejemplo, la encargada territorial del comando de Jara, Nicole Cardoch (PS), compartió en su cuenta de Instagram varias publicaciones donde terceros, como el senador Lagos Weber, se referían al tema. Pero también subió una publicación en la que se hacía un juego de palabras con el antiguo jingle de Kast en 2021 que decía “vota dos, vota Kast”. El dos en referencia a su número en la papeleta presidencial.

La publicación que compartió Cardoch, en tanto, decía “vota bots, vota Kast”.

Las Juventudes Comunistas (JJ.CC.), rama juvenil del partido en el que milita Jara, el Partido Comunista (PC), también se manifestó abiertamente sobre el asunto. Con fondo amaranto y letras blancas y amarillas —colores que aparecen en su escudo—, la cuenta en Instagram del colectivo dejó ver una imagen de Kast que se sobreponía sobre las otras capas y en la que establecía “no tienen principios, solo bots”.

También se dejaba leer la palabra “republicanos”, aunque tachada. En reemplazo aparecía “rementirosos”.

Vallejo: “No puede ser que la reacción del candidato Kast frente a esta acusación sea instalar otra mentira”

Desde el Gobierno, en tanto, también se hicieron parte de la ofensiva contra Kast.

A través de una vocería conjunta de la ministra Vallejo (PC) junto a sus pares Nicolás Grau (Hacienda), Luis Cordero (Seguridad Pública) y Ximena Aguilera (Salud), la militante del PC dijo: “No puede ser que la reacción del candidato Kast frente a esta acusación sea instalar otra mentira. O sea, es de nunca acabar”.

“¿Cómo es posible? Alguien que aspira a la Presidencia de la República… No decir, al menos, que ‘esto es parte de nuestro sello, llamamos a mis adherentes a no difundir esta información’. O sea, la única respuesta fue otro ataque, otro ataque, desinformación. No es posible, tomémonos en serio esto”, concluyó la secretaria de Estado ante la cruzada entre el republicano y la abanderada del sector.