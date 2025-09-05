Matías Acevedo, miembro de la comisión asesora de Hacienda, y el recorte recomendado: “Si no lo hacemos vamos a sobrepasar un límite de deuda prudente”

Matías Acevedo, economista y exdirector de Presupuestos, se refirió al informe que emanó de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales del Gasto Público, instancia en la que él participó y que fue convocada por el exministro de Hacienda, Mario Marcel. El documento contiene 34 propuestas que, en conjunto, se estima que podrían reducir el gasto en casi US$2.000 millones anuales a largo plazo.

El informe final contiene 34 propuestas. De ellas, 16 corresponden en estricto rigor a reducciones del gasto, y según informó el Ministerio de Hacienda, dos se podrían hacer efectivas en el 2026, por un total de de $25.508 millones; y 13 se podrían hacer efectivas entre 2027, 2028 y 2029, por un total de $1.460.878 millones.

Una última se podría llevar adelante con posterioridad al 2030, por un total de $456.502 millones. En conjunto, se estima que las medidas podrían reducir el gasto en casi US$2.000 millones anuales a largo plazo, es decir, en torno a 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Entre las sugerencias más llamativas, el informe propone mejorar la focalización socioeconómica de los beneficios estudiantiles de la Educación Superior, y recomienda evaluar el criterio de edad en la asignación de la gratuidad. Además, se plantea modificar el mecanismo de expansión de la gratuidad en la Educación Superior.

Por otro lado, el documento sugiere cerrar el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno -cartera que actualmente lidera la ministra Camila Vallejo-, específicamente reubicando sus funciones. Esto, considerando la nueva institucionalidad del Ministerio del Interior, que ya no está a cargo de la seguridad y actúa como coordinador del Ejecutivo.

Al ser consultado sobre el tema, Acevedo explica a The Clinic que “lo importante es ver alternativas para ajustar el gasto a los ingresos que tenemos. Hoy día estamos entregando gratuidad universal, o sea, gratuidad a los primeros seis deciles. Y de ahí en adelante, es presionar la gratuidad con cerca de US$500 millones anuales adicionales, con ingresos que no tenemos”.

“En definitiva, lo que se propone es mantener la ampliación hasta el séptimo decil, sujeto a que haya un balance fiscal positivo, o sea, de ingreso y gasto con un superávit. Y y de ahí en adelante tengo que dejarlos para el octavo nueve nueve decil, entendiendo que además esto tiene que ir acompañado de un buen sistema de crédito”, añade el economista.

Acevedo también reconoce que “todas las medidas que estamos proponiendo no son fáciles de implementar, sino ya se habrían implementado”.

A juicio del exjefe de la Dipres, “de todas las 34 medidas, yo no diría que hay una más fácil que otra, sino que más bien, si si el Gobierno logra, y a través de de de este informe, se logra transmitir el sentido urgencia que se requiere para estabilizar la deuda fiscal, ninguna medida es muy compleja de implementar”.

Tras ello, recuerda que “en la pandemia teníamos una emergencia, tuvimos que salir a promover la aprobación de 20 proyectos de ley. Lo logramos en un periodo de tres meses. Había una urgencia”.

“Si el Congreso entiende que esto es una urgencia, que si no lo hacemos vamos a sobrepasar un límite de deuda prudente, eso nos va a empezar a poner en problemas a todos. Entonces, el Congreso debería actuar y el Ejecutivo, que tiene iniciativa exclusiva en esta materia, debería proponer estas iniciativas, yo lo digo en sentido figurado, el día lunes, si estuvieran los zapatos del ministro Grau”, concluye Acevedo.