Nicolás Córdova, el entrenador que le puso fin a la Generación Dorada en la selección chilena: “Nos puede dar poco a poco una identidad”

Chile cayó 3-0 frente a Brasil en la penúltima fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026. Una de las novedades de la jornada fue el esquema que presentó Nicolás Córdova, que por primera vez no tuvo a ningún jugador de la Generación Dorada en cancha, dando inicio a un nuevo proceso en la selección chilena a partir de una nueva camada de futbolistas. "Hay ideas de juego distintas, métodos totalmente distintos y en estos poquitos días le entendimos, le pillamos lo que él quería para entregarlo dentro de la cancha", fue la declaración de Gabriel Suazo, capitán de la Roja.

El 21 de noviembre de 2023, la selección chilena visitó Quito por la sexta fecha de las Clasificatorias. En esa oportunidad, Nicolás Córdova -entrenador de La Roja Sub 20- fue el DT interino para reemplazar a Eduardo Berizzo, que había renunciado cuatro días antes después del empate de Chile frente a Paraguay en el Estadio Nacional. “Acá no se respetan los procesos”, fue el descargo de Gary Medel, capitán del conjunto chileno. El cambio de entrenador no fue suficiente y el conjunto nacional cayó por la cuenta mínima frente al Tri con un solitario gol de Ángel Mena.

“Podíamos habernos llevado algo más”, declaró Córdova al final del encuentro. Y agregó: “Agradezco a los jugadores por su recepción. Desde que llegué a Pinto Durán me recibieron de buena manera, los conocía a casi todos y eso me llevó a entrar de manera natural”. Esa fue la primera vez que Córdova dirigió al equipo adulto. Y no sería la última.

Después del triste paso de Ricardo Gareca por Juan Pinto Durán -y con la selección sin posibilidades matemáticas de acceder a la cita planetaria, después de timbrar la peor eliminatoria de su historia- la ANFP designó nuevamente a Córdova para hacerse cargo de La Roja para las dos últimas fechas de las Clasificatorias frente a Brasil y Uruguay.

Este jueves, Chile visitó el Estadio Maracaná y cayó 3-0 en un encuentro marcado por el esquema que plantó Chile frente al Scratch: debutaron Lawrence Vigoroux, Iván Román y Maximiliano Gutierrez, que ingresó en el segundo tiempo con el partido ya definido. Esto marca un nuevo precedente en La Roja, ya que se trata del primer partido donde no jugó ningún jugador de la Generación Dorada, algo que el seleccionador nacional ya había anticipado en su nómina para estos dos partidos.

Después del partido, el capitán de Chile, Gabriel Suazo, se refirió a los días de trabajo con Córdova a la cabeza de la selección. “Nos puede dar poco a poco una identidad, un estilo de juego para plantarnos ante cualquier rival. Lo intentamos, aunque el rival era complicado. Hay ideas de juego distintas, métodos totalmente distintos y en estos poquitos días le entendimos, le pillamos lo que él quería para entregarlo dentro de la cancha”.

El entrenador que le puso fin a la generación dorada

El pasado martes, el entrenador chileno -que desde agosto de 2023 se desempeña como jefe técnico de las selecciones juveniles masculinas, donde lidera el proyecto integral con los equipos de la Sub 15, 17 y 20-, explicó la decisión de no citar a ningún jugador de la Generación Dorada, que llevó a Chile a ganar dos Copa América en 2015 y 2016. “Cuando tuvimos la reunión con Felipe Correa y logramos establecer el acuerdo que iba a ser yo quien iba a dirigir estos partidos que quedaban, una de las cosas que logramos visualizar es el 2030. Y, siendo honestos, creo que ninguno de ellos va a estar en el 2030“.

Cabe señalar que el próximo evento oficial que tiene la selección es el 2027, sea la Copa América o las Clasificatorias, que aún no se sabe si inician en marzo o en septiembre. En ese marco, Nicolás Córdova aseguró que es momento de darle rodaje a una nueva camada de futbolistas con miras a esas competencias. “De aquí a esa fecha, la selección debiera jugar entre ocho a diez partidos internacionales. Nosotros tenemos que darle la oportunidad a los jugadores que van a estar esos partidos“.

“Sería muy irresponsable de mi parte que en estas condiciones, ponga a jugadores que no van a estar presentes en el futuro, porque el futuro es hoy. Nosotros no podemos estar pensando en el 2030 pensando en lo que hicimos hace diez años atrás“, explicó Córdova.

“Se les agradece, y se les admirará por siempre, por hacer algo que nunca nadie había hecho. Tuve la suerte de ser compañero de todos ellos en la selección, con algunos soy muy amigo. Pero tenemos que saber mirar hacia adelante y entender que no son eternos. Esos mismos liderazgos tienen que aparecer de manera espontánea hoy día”.

Córdova afirmó que tienen que aparecer otros jugadores y tomar la posta “porque la realidad es que estamos últimos en sudamérica, en las Clasificatorias. Yo creo que no estamos para estar últimos. A lo mejor no estamos para pelear una Copa América hoy; con mucho trabajo quizás vamos a volver a hacerlo, muchísimo. Pero es lo que hay que hacer, no hice nada más de lo que había que hacer“.

Según el seleccionador, la nómina para las dos últimas fechas de las Clasificatorias son la base de la transición que necesita la selección chilena. “La realidad es hoy día esto es una transición. Nosotros tenemos que preparar el camino para que cuando llegue marzo, quien llegue no se encuentre sin nada, se encuentre con un proyecto andando. Yo hace dos años llegué a la federación, y hemos hecho un vuelvo total en las selecciones juveniles, en la manera de trabajar”.

“Hoy día tenemos seis categorías andando de manera continua, con una metodología establecida casi a nivel nacional con los clubes. Un cambio necesita tiempo. Es difícil tomar estas decisiones, porque el impacto es muy grande, son muy grandes ellos. Lo hice a conciencia, sin nada personal con ninguno, al contrario, desde el agradecimiento y la fortuna de haber estado con ellos”, declaró Córdova en conferencia de prensa previo al viaje a Brasil.

Una extensa trayectoria como jugador

Nicolás Córdova nació en Talca y fue criado por su madre, con la ayuda de sus abuelos y sus tíos. Se unió a temprana edad a Rangers y desde los 11 años se integró a las inferiores de Colo Colo. En 1997, Córdova debutó como profesional a los 18 años en una fecha memorable para el fútbol chileno.

El 13 de septiembre de ese año, los jugadores y entrenadores de los 32 clubes profesionales iniciaron el primer paro en la historia del balompié nacional. Por lo tanto, los dirigentes de la época decidieron jugar solo con juveniles la sexta fecha del Torneo de Clausura de ese año. Coincidentemente, Córdova hizo su debut en equipo adulto en el primer partido oficial en el Estadio San Carlos de Apoquindo, donde Universidad Católica goleó al cuadro albo por 4-1. El joven de 18 años ingresó en al inicio del segundo tiempo y así daría inicio a su extensa carrera.

Córdova tuvo una destacada trayectoria como jugador profesional, con pasos por el Cacique y Unión Española en Chile, pero gran parte de su carrera la hizo en el Viejo Continente, en Italia, donde defendió a Perugia, Crotone, Bari, Livorno, Ascoli, Messina, Grosseto, Parma y Brescia.

Por su parte, jugó en cinco oportunidades con la selección adulta y marcó un gol en el empate 1-1 frente a Francia en un amistoso en 2011.

Sus primeros años como entrenador

Nicolás Córdova se formó como entrenador en el Centro Técnico de Coverciano, sede técnica de la Federación Italiana de Fútbol, y complementó sus estudios con diplomados y postítulos en el Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física (INAF). Su primera experiencia fue en la selección de fútbol de Duoc UC.

Fue ayudante técnico de Hugo Tocalli en el Campeonato Sudamericano Sub 20 de 2015, y luego del despido del argentino, Córdova fue oficializado como entrenador de La Roja Sub 20, donde obtuvo el título del Torneo Internacional de l’Alcúdia 2015 en España.

Luego, tuvo un destacado paso en Palestino en 2016: lideró al Tino a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en una recordada campaña donde incluso, eliminaron al Flamengo. Al año siguiente, cambió de aires y pasó a dirigir a Santiago Wanderers, club con el cual salió campeón de la Copa Chile pero sufrió el descenso a Primera B después de una opaca campaña.

El salto internacional y su vuelta a dirigir las inferiores de Chile

En el plano internacional, Nicolás Córdova fue entrenador de Universitario de Perú entre 2018 y 2019 y posteriormente asumió un proyecto en Qatar, país donde dirigió a la selección Sub 23 y al club Al Rayyan. Además, en ese periodo se especializó en la Academia Aspire de Qatar, uno de los institutos deportivos más grandes del mundo.

El chileno volvió a chile a mediados de 2023 y fue oficializado como el jefe técnico de las selecciones juveniles masculinas, donde lidera el proyecto integral con los equipos de la Sub 15, 17 y 20. Además, fue anunciado como el seleccionador de la selección Sub 20. Al año siguiente, dirigió a La Roja Sub 23 que buscó un lugar en la cita olímpica de Paris pero no logró quedarse con uno de los dos cupos que entregó el torneo Preolímpico.

Uno de los que fue parte de ese proceso fue Diego Carreño, exarquero de O’higgins y actual portero de Deportes Santa Cruz. En conversación con The Clinic, Carreño comentó que Córdova trabaja muy bien y no deja nada al azar. “En ese momento, en el área del arquero, se preocupaba mucho del juego de pies. Le gusta hacer harta salida y desde atrás partir con el ataque. Su principal característica es que no deja nada al azar, es súper preocupado en general“.

“Él tiene una idea clara de juego. Independiente del rival, la intención es proponer. No tiene miedo de ir a enfrentar a quien sea jugando como a él le gusta. Es súper cercano al jugador. Ahora sobre todo que está con la adulta y llamó a hartos jóvenes, pero yo creo que desde el día uno él les ha inculcado que están jugando por Chile. La responsabilidad está, independiente que no vayamos al Mundial. Desde ese lado, ese ha sido el mensaje que les ha entregado estos días”, agregó el portero.

Su vínculo con Marco Cornez

Nicolás Córdova siempre se ha mostrado reticente a hablar sobre la relación con su padre, el exportero Marco Cornez, quien asumió públicamente su paternidad en septiembre del 2013. En diálogo con la Revista Qué Pasa en 2016, Córdova se refirió por primera vez a su infancia y a su vínculo con el otrora arquero de Universidad Católica y mundialista en España 1982, que falleció a sus 63 años tras dura lucha contra un cáncer al estómago hace tres años.

“Eso influyó en que tuvieran un poco más de preocupación por mí. Fui muy querido por mis primos que, al final, son mis hermanos. De mi niñez tengo recuerdos maravillosos porque tuve una familia que se esmeró por darme lo mejor”, relató.

Córdova detalló que “lo conocí siempre, lo vi varias veces. Él tenía su familia. Aunque mis recuerdos de él son como futbolista, nunca tuve una relación de padre-hijo con él. Con Marco Cornez tengo muy buena relación, pero esporádica, no es frecuente”.

Nicolás Córdova reconoció que no lo trataba como papá, porque “tenía dos opciones: o hacerme más fuerte o debilitarme. Y elegí la primera“.







