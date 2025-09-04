La dura sanción y la millonaria multa de la FIFA a la selección chilena por “discriminación y abuso racista” en partido contra Argentina

El ente rector del fútbol mundial informó que la selección chilena deberá jugar su próximo duelo de local “con un número limitado de espectadores (reducción del 50%) o, alternativamente, las localidades pueden ser ocupadas por la comunidad o grupos de interés especial”. Además, el organismo multó a la ANFP con $115.000 francos suizos, casi $140 millones de pesos chilenos.

Compartir

De acuerdo al último informe de la Comisión Disciplinaria de la FIFA publicado el pasado 28 de agosto, el ente rector del fútbol mundial sancionó a Chile por “discriminación y abuso racista” en el partido contra Argentina en el Estadio Nacional.

La FIFA informó que la selección chilena deberá jugar su próximo duelo de local “con un número limitado de espectadores (reducción del 50%) o, alternativamente, las localidades pueden ser ocupadas por la comunidad o grupos de interés especial”. Además, el organismo multó a Chile con $115.000 francos suizos, casi $140 millones de pesos chilenos.

A su vez, se agregan otros mil francos suizos ($12 millones) por “orden y seguridad en los partidos; Incumplimiento del orden y la seguridad en los partidos; Encendido de fuegos artificiales o cualquier otro objeto”.

Cabe recordar que la ANFP está en medio de una crisis económica después de perder un multimillonario juicio por más de $34.000 millones no transmitir partidos durante el 2019 y 2020. A principios de Agosto, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la ANFP en contra del fallo de la CAM de julio de 2024. Así, el tribunal confirmó la millonaria indemnización que deberá pagar el ente rector del fútbol chileno a la cadena Warner, propietaria del extinto Canal del Fútbol.

La selección chilena jugará con aforo reducido frente a Uruguay

Por lo tanto, el combinado nacional recibirá con aforo reducido a Uruguay el próximo martes por última fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026. Según consignó ADN Deportes, para ese partido habrá solo 24.400 asientos disponibles en el Estadio Nacional y se bloquearán los sectores que están detrás de los arcos, tanto en la Galería Norte y como en la Galería Sur del principal reducto nacional.

Por último, este jueves a las 20:30 el combinado nacional, dirigido por Nicolás Córdova, enfrentará a Brasil en condición de visitante por la penúltima fecha de las Clasificatorias mundialistas.















