Rebaja de impuestos y declaración de “bebida nacional”: los objetivos de los viñateros tras la creación de la “Bancada del Vino” en el Congreso

La instancia creada tras iniciativa de Alfonso Undurraga, presidente del gremio Vinos de Chile, cuenta con presencia de parlamentarios de distintos sectores políticos. El diputado Andrés Jouannet se alzó como presidente honorario.

En el marco de las distintas celebraciones del mes del vino en nuestro país, durante la presente semana se llevó a cabo una ceremonia en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Valparaíso, oportunidad en la que se le dio el vamos a la denominada “Bancada del Vino”.

Se trata de una instancia creada tras iniciativa de Alfonso Undurraga, presidente del gremio Vinos de Chile, y que cuenta con presencia de parlamentarios de distintos sectores políticos.

Esta “Bancada del Vino” es vista por los viñateros como un canal de conexión regulado con el Congreso, para el correcto traspaso de información vinculada a la industria. Y con ello, evitar posibles conflictos con la Ley de Lobby.

A nivel general, el objetivo de este nuevo espacio es potenciar la industria vitivinícola en sus distintas aristas, pero hay metas específicas más preponderantes. Así lo reconoció el propio Alfonso Undurraga.

El presidente de Vinos de Chile explicó a El Mercurio que uno de los grandes objetivos es conseguir una rebaja de impuestos para el vino chileno, a través de una reducción del Impuesto a la Ley de Alcoholes (ILA).

La idea es reducir la carga adicional de 20,5% que actualmente tiene el vino en la venta en el mercado interno.

Asimismo, la creación de esta nueva bancada en el Congreso tiene otro gran objetivo: declarar el vino como “bebida nacional”, lo que permita facilitar mayores aportes a la imagen país justamente a través de la promoción del vino.

Los integrantes de la “Banca del Vino”

Según informa el medio especializado WiP, el diputado Andrés Jouannet se alzó como el presidente honorario de la “Bancada del Vino”, la que -hasta el momento- cuenta con otros 16 parlamentarios.

Además del ya nombrado Jouannet, quienes forman parte de la “Bancada del Vino” son: Diego Schalper, Harry Jurgensen, Juan Antonio Coloma, Francisco Undurraga, Jorge Ratgheb, Ximena Rincón, Paula Labra, Marisela Santibáñez, Héctor Ulloa, Cristian Moreira, Catalina del Real, Marcela Riquelme, Marlene Pérez, Pamela Jiles, Karen Medina y Johana Pérez.