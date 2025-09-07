“Nos encontramos colaborando con las autoridades”: empresa fabricante de harina P.A.N se pronuncia tras la alerta alimentaria del Minsal

"Hemos procedido con el retiro preventivo de dicho lote, para lo cual solicitamos evitar su consumo. Nuestros clientes ya fueron debidamente informados", fue parte de lo que manifestaron desde la compañía Alimentos Polar Chile. Junto con ello, recalcaron que "la medida aplica únicamente a un lote específico de producto. El resto de lotes de Harina P.A.N blanca, están siendo comercializados sin ningún inconveniente".

Luego de que el Ministerio de Salud (Minsal) levantara una alerta sanitaria respecto a una harina para hacer arepas, específicamente la de maíz blanco precocida de marca P.A.N, los fabricantes del producto se pronunciaron para hacer sus respectivos descargos.

Mediante un comunicado, la compañía Alimentos Polar Chile manifestó que se encuentra colaborando con la autoridad sanitaria, tanto para el correspondiente retiro del producto, como también para el envío de documentación.

Eso sí, en su escrito la citada empresa partió expresando que “desde que iniciamos operaciones en Chile hace cuatro años, hemos sido muy rigurosos en garantizar que, a lo largo de toda la cadena, desde la compra y recepción de la materia prima, el procesamiento, el empacado y el transporte de nuestros productos finales, se cumplan con los estándares más altos de calidad e inocuidad.

Tras ello, la fabricante de harina P.A.N estableció que “nuestros exhaustivos procesos de control interno para asegurar la inocuidad de nuestros productos y, por lo tanto, la seguridad y bienestar de nuestros consumidores, establece la realización de análisis y pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y de toxinas de todos los lotes de producción en laboratorios internos y externos certificados internacionalmente, previo a la importación a Chile. Esto también lo hacemos siguiendo y respetando todas las disposiciones en esta materia derivadas de las autoridades sanitarias chilenas”.

Luego de lo ya expuesto, Alimentos Polar Chile se refirió directamente al caso de la reciente alerta sanitaria del Minsal: “Tras un análisis de rutina realizado por el SEREMI (…) fuimos notificados por este organismo sobre la solicitud del retiro del mercado del Lote N° 22610790 de harina precocida de maíz blanca marca P.A.N. Nos encontramos colaborando con las autoridades, poniendo siempre en primer lugar la salud de nuestros consumidores, por lo que hemos procedido con el retiro preventivo de dicho lote, para lo cual solicitamos evitar su consumo. Nuestros clientes ya fueron debidamente informados”.

Asimismo, la citada compañía planteó que “la medida aplica únicamente a un lote específico de producto. El resto de lotes de harina P.A.N blanca, están siendo comercializados sin ningún inconveniente, cumpliendo con la normativa vigente y con todos los procesos internos que avalan su calidad e inocuidad”.

“El llamado a la población es a no consumir el producto”

Al emitir esta alerta alimentaria, el Ministerio de Salud detalló que “la muestra del producto se tomó en el marco del programa de Vigilancia Nacional de Micotoxina en Alimentos en la Región de Tarapacá. De acuerdo con los resultados de análisis del laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria, se detectó la presencia de Fumonisina por sobre los límites reglamentarios nacionales“.

En ese sentido, la autoridad sanitaria explicó que “las fumonisinas son micotoxinas que contaminan al maíz y son producidas por hongos, y se han asociado principalmente con el maíz destinado al consumo humano y animal en todo el mundo”.

“El consumo crónico de estas sustancias está asociado con cáncer de esófago en los seres humanos, así como a toxicidad hepática y renal en animales”, complementó.

Por lo dicho, el Minsal estableció que “el llamado a la población es a no consumir el producto, en caso de que lo tenga disponible en sus hogares”.