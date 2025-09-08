Alcalde Mario Desbordes dice que apoya a Matthei “por convicción” y afirma que el PC es un partido “tan tóxico como los nazis”

El jefe comunal de Santiago dijo que a partir de la llegada de los "Juanes" —Juan Antonio Coloma y Juan Sutil— el comando de Evelyn Matthei se había ordenado. También mencionó que el adversario de dicha candidatura no estaba a la derecha, sino que "a la izquierda", y que no se le pasaba por la cabeza "que nosotros pudiéramos olvidar que tenemos una candidata comunista al otro lado".

La semana pasada el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), llegó hasta la comuna de Las Condes, particularmente al comando de Evelyn Matthei (UDI), para ser parte del relanzamiento de la campaña presidencial de la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos.

“Estoy concentrado en el trabajo de alcalde y, sobre todo en Santiago, es tan intenso, que no hay mucho tiempo para otras cosas”, dijo el jefe comunal en conversación con Tele13 Radio, en donde manifestó que el “poco tiempo que tengo para otras cosas, he querido dedicarlo en ayudar a Evelyn Matthei, y que es mi candidata por convicción“.

De esa forma, Desbordes ratificó su respaldo a la abanderada de su partido, Renovación Nacional (RN), con quien ha tenido encuentros en las últimas semanas, lo cual lo ha tenido en disputa con la directiva nacional de ese partido, liderada por el senador Rodrigo Galilea.

Asimismo, a ese antecedente se sumaba la valoración positiva que José Antonio Kast, candidato presidencial republicano, había tenido sobre el alcalde de Santiago, lo que a algunos en la oposición miraban con atención dado que se podría dar un acercamiento que se tradujera en un apoyo explícito hacia la candidatura del republicano.

De hecho, a diferencia de la propia Matthei, Desbordes ha dicho que apoyará a Kast en segunda vuelta si es que el exdiputado se convierte en la única carta de la derecha en el balotaje. “Tenemos que apoyarnos mutuamente“, señaló a finales de julio. La abanderada de Chile Vamos, en tanto, ha sostenido que los “votos no se traspasan“.

Como sea, esta mañana Desbordes valoró el ordenamiento que ha tenido el comando de Matthei, a partir de la llegada de los “Juanes”, en referencia al senador Juan Antonio Coloma (UDI), como coordinador de la campaña con los partidos, y Juan Sutil, coordinador estratégico de Matthei.

“Son dos monstruos en términos de gestión, de capacidad, de política, de muñeco, y eso también ha permitido ordenar un poquito más el discurso”, aseguró el alcalde. También sostuvo que: “A mí me gusta Matthei contándole a Chile lo que propone y lo que va a hacer si es electa presidenta (…). Me gusta una vez Matthei debatiendo, yendo a los medios de comunicación, recorriendo Chile”.

En ese sentido, también se mostró partidario del giro que está dando la candidatura de la exalcaldesa de Providencia hacia el centro, cercanos a Demócratas y Amarillos, además de independientes “que no están interesados en la política y que quieren estabilidad“.

De hecho, mencionó que no estaba de acuerdo con la estrategia “de pegarle al que está a la derecha”, sino que, afirmó, “para mí el adversario está a la izquierda“.

“No se me pasa por la cabeza que nosotros pudiéramos olvidar que tenemos una candidata comunista al otro lado. Ni más ni menos“, mencionó, aludiendo a la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, quien tiene su domicilio político en el Partido Comunista (PC).

Y concluyó, junto con cuestionar las credenciales democráticas del PC, con que: “La verdad es que es un partido que es tan malo, tan peligroso… Tan tóxico como los nazis en el origen. Pero bueno, el Partido Comunista no es un partido democrático”.