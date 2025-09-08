Condenan al Estado de Chile a elaborar plan de reparación ambiental por vertederos ilegales en Alto Hospicio

En el fallo se estipula que entre las medidas que deberá adoptar el Estado está el cierre y contención de los depósitos de residuos, que según detalla el tribunal, alteraron "de manera notoria el paisaje, transformando el entorno natural".

El Primer Tribunal Ambiental informó daño ambiental en la comuna de Alto Hospicio, en los sectores de Pampa Norte, Pampa Sur, Mollecita Norte y Mollecita Sur, así como “omisión y falta de servicio por parte del Estado de Chile”, como consecuencia de los vertederos ilegales que proliferan en la comuna.

El tribunal condenó al Estado a presentar “un plan de reparación dentro del plazo de seis meses”, a raíz de las cientos de hectáreas de desechos que tienen presencia en la región.

Para la Municipalidad de Alto Hospicio si bien se determinó que no hay “falta de servicio”, sí se consideró que “resultan insuficientes para revertir el problema estructural”, aunque “no revisten la gravedad ni la omisión necesaria para configurar una falta de servicio imputable a dicha entidad”.

Presencia de vertederos ilegales “alteró de manera notoria el paisaje”

La decisión se sustenta en la constatación de una afectación significativa sobre los componentes del suelo y paisaje, asegura el primer tribunal ambiental.

Según la sentencia, se verificó que la acumulación masiva de residuos textiles, neumáticos, escombros y desechos de diversa naturaleza generó un deterioro evidente de la calidad y funciones del suelo, afectando su capacidad ecosistémica y contaminando extensas superficies.

“Asimismo, se determinó que la presencia de estos vertederos ilegales en pleno Desierto de Atacama alteró de manera notoria el paisaje, transformando el entorno natural“, lee el comunicado del Primer Tribunal Ambiental.

Foto de archivo. Crédito: CRISTIAN VIVERO BOORNES / AGENCIAUNO

A raíz de la demanda que surgió inicialmente contra el municipio y contra el Consejo de Defensa del Estado por parte de la abogada Paulin Silva, el tribunal ambiental realizó inspecciones en terreno en Alto Hospicio, “permitieron constatar directamente la magnitud de los vertederos ilegales de ropa y otros residuos, así como sus efectos en el suelo y el paisaje”.

Y en consecuencia, se concluyó que el impacto era grave y significativo, requiriendo la adopción de un plan de reparación ambiental por parte del Estado de Chile.

En qué consistirá el plan de reparación

Ahora el plan de reparación que deberá presentar el Estado deberá consistir en “medidas referidas a la elaboración de un diagnóstico inicial, el retiro y disposición segura de los residuos, la restauración del suelo, la recuperación del paisaje, la prevención de nuevos depósitos, instancias de participación y transparencia de la ejecución, así como un sistema de monitoreo y seguimiento“.

“Las medidas comprenderán también el cierre y contención de los depósitos de residuos, lo que incluye la delimitación y aislamiento de las áreas degradadas, control de accesos y vigilancia permanente, así como la prevención de nuevas acumulaciones ilegales. En este punto, se deberán incorporar acciones de educación y concientización ambiental dirigidas a la comunidad de Alto Hospicio e Iquique, orientadas a evitar la reproducción del problema”, lee el comunicado.