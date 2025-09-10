Ñuñoa penalizará con multas de hasta $346 mil incivilidades como tirar colillas de cigarro al suelo, orinar en público o no recoger desechos de mascotas

El Concejo Municipal de Ñuñoa aprobó una actualización en su ordenanza local que contempla multas de hasta 5 UTM ($346 mil) para conductas calificadas como incivilizadas, como botar basura en la calle, colillas o chicles, o no recoger heces de perros.

El Concejo Municipal de Ñuñoa aprobó esta mañana una nueva política que permite endurecer sanciones contras las personas que no respeten el orden público cometiendo incivilidades. Se trata particularmente de una actualización de la ordenanza local, que propone multar a quienes cometan ciertos actos.

En particular, la política establece multas de hasta 5 UTM ($346 mil) conductas reconocidas como incivilidades, entre las que se encuentran arrojar basura, chicles o colillas de cigarro en la vía pública, no recoger las heces de mascotas y orinar en la calle, entre otras prácticas que afectan la convivencia y el entorno comunal. Además, propone aumentar las multas en caso de reincidencia.

El alcalde Sebastián Sichel señaló que esta política va de la mando con otras medidas impulsadas en Ñuñoa para mantener el orden en la comuna. El jefe comunal manifestó que “no vamos a normalizar que se bote basura en las calles o que se ocupen nuestros espacios de manera indebida. El mensaje es simple: en Ñuñoa hay respeto, y quien no cumpla enfrentará sanciones claras”.

Además, agregó que “no es solo un tema de estética, es de dignidad y convivencia. Cuando un vecino ve una calle sucia o un espacio mal cuidado, siente que la autoridad está ausente. Con esta ordenanza reafirmamos que estamos presentes y comprometidos con el cuidado de nuestra comuna”.

El voto del Concejo de Ñuñoa y las abstenciones

Si bien el objetivo de la ordenanza tuvo respaldo unánime en el Concejo, no fue aprobada en su totalidad. En ese sentido, no tuvo votos en contra, pero si abstenciones.

La moción fue aprobada con 8 votos a favor y tres abstenciones. Una fue por parte de la concejala Mireya del Río (PC), quien dijo estar de acuerdo con la ordenanza, pero que se debió haber iniciado una campaña previa para informar a la ciudadanía y preparar la comuna con más basureros. “Me habría gustado que fuera en un tiempito más”, agregó.

También se abstuvieron las concejalas Alejandra Valle (PC) y Verónica Chávez (FA), quienes destacaron que están de acuerdo con el fondo, pero cuestionan su viabilidad. “No porque estoy en contra de la ordenanza, sino más bien porque veo que es un poco inviable de llevar a la práctica”, dijo Valle.