Pablo Chill-E respondió a críticas de Horacio Saavedra tras concierto sinfónico: “Siempre fui más del tío Valentín”
Pablo Chill-E respondió en redes sociales a las críticas de Horacio Saavedra por el concierto Red Bull Symphonic transmitido por TVN. Con ironía, el cantante urbano aseguró ser más fan de Valentín Trujillo.
El cantante de música urbana, Pablo Chill-E, utilizó sus redes sociales, específicamente X (antes conocida como Twitter), para responder a las críticas del músico Horacio Saavedra. Esto, por el concierto que transmitió Televisión Nacional de Chile (TVN) del cantante este fin de semana.
Los comentarios del histórico exdirector de la orquesta del Festival de Viña del Mar se enmarcan tras la emisión del Red Bull Symphonic 2025. Concierto que fusionó la música de Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica dirigida por Gabo Paillao. Dicho evento fue transmitido por TVN, quienes lo destacaron como un “hito para la música urbana nacional”. “Fue un orgullo musicalizar y orquestar este concierto. Para mí fue un concierto hermoso, estoy muy orgulloso de mi equipo, de todos los músicos que están acá, de la producción, mi mánager, los técnicos. Estoy muy feliz porque hicimos un trabajo fenomenal”, señaló Paillao a TVN.
Ante las críticas de Saavedra en redes sociales, fiel a su estilo y en una escueta publicación en su cuenta de X, el cantante de música urbana señaló: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín en todo caso“.
Las críticas de Horacio Saavedra a Pablo Chill-E
Saavedra, quien aparte de músico también fue concejal de la comuna de Maipú, publicó en su Instagram una imagen del concierto para criticarlo. “La verdad trate de disfrutar y entender este invento tipo Concierto estelar de música urbana, pero no pude seguir“, comenzó su crítica el músico.
“La monotonía y pobreza de texto acompañada de reef repetidos hasta el cansancio con una pseudo orquesta sinfónica? De 25 músicos, que no da para Camerata. No vi contrabajos, cornos, flautas, oboe, fagot, tímpanys, etc. igual se agradece el intento de RedBull de financiar este remedo de concierto, pero mi concepto de música, definitivamente es otro“, criticó duramente Saavedra.
