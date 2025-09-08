“Tan finitos que se ven”: Johannes Kaiser arremete contra Guillermo Ramírez luego de que el timonel UDI afirmara que proponía eliminar el Banco Central

El abanderado del Partido Nacional Libertario le respondió —en su programa digital alojado en YouTube— en tres ocasiones distintas al presidente de la UDI, luego de que este último planteara que en el programa de gobierno de los socios del Partido Republicano se proponía eliminar al banco emisor. "Guillermo Ramírez e Ignacio Briones, los dos tienen ahí un problema con la verdad desde hace un buen rato", afirmó Kaiser, pese a que su encargado económico había dicho que, si le pedían cerrar el Banco Central, lo cerraría.

Compartir

“Si me piden cerrar el Banco Central, lo cierro”. Esa fue la frase que emitió el 14 de agosto Nicolás Espinosa, asesor económico de la candidatura presidencial de Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), cuyo mensaje quedó en la cabeza del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y que desató la furia del abanderado Kaiser.

Ayer domingo Ramírez fue entrevistado en Mesa Central. En ese espacio el timonel de la UDI, partido que está detrás de la candidatura de Evelyn Matthei (UDI), fue consultado sobre si apoyaría un eventual mandato de José Antonio Kast, abanderado republicano que aparece mejor aspectado en encuestas. Fue allí donde dijo que era algo que tendría que verse en su momento, pero que Kast tenía “otros” aliados políticos.

“Sus otros socios, su círculo más cercano, que es con lo que hacen alianzas a nivel parlamentario, que el Partido (Nacional) Libertario y el Partido Social Cristiano, tienen cosas en sus programas que para nosotros son completamente inaceptables, como eliminar el Banco Central“, sostuvo el diputado, lo que para él “me parece una locura”.

No obstante, el tema no quedó allí. En su canal de YouTube llamado El Nacional Libertario, Kaiser interactuó con sus seguidores que anoche estaban siguiendo su programa digital. En dicho espacio el diputado libertario recibió tres preguntas distintas pero que abordaban el mismo tema, ante la aparente confusión de sus adherentes: si el Partido Nacional Libertario apoyaba cerrar o no el Banco Central.

“La posición oficial del Partido Nacional Libertario es que el Banco Central va a tener que hacerse cargo de una meta, o vamos a tratar de convencer al Banco Central de perseguir una meta de inflación del 2% en vez del 3%, como es en este momento. Esa es la posición oficial respecto del Banco Central. No existe la voluntad de hacer modificaciones mayores”, afirmó Kaiser.

Pero no se quedó allí: “Así que bueno, Guillermo Ramírez y (Ignacio) Briones, los dos tienen ahí un problema con la verdad desde hace rato. Tan finitos que se ven, pero de repente se largan unas cositas”, apuntó hacia el presidente de la UDI y exministro de Hacienda, además de uno de los asesores económicos de Matthei.

Ante otra consulta que insistía por el punto, fue más severo: “Si Guillermo Ramírez dijo eso (que el Partido Nacional Libertario quiere cerrar el Banco Central), es un mentiroso y un chanta“.

Y luego de que un tercer internauta interactuara —mediante donaciones— con Kaiser, el diputado estalló. Primero, pidió a sus seguidores que “saquen un segmento”, refiriéndose a que grabaran lo que estaba a punto de decir para su posterior difusión.

“A ver, Guillermo, ¿en qué idioma te digo que nosotros no tenemos en el programa presidencial eliminar el Banco Central?”, preguntó retóricamente el líder libertario.

Asimismo, reflotó que desde Chile Vamos han cuestionado a los republicanos y a su candidato presidencial por los videos editados que trataron de hacer ver a Matthei como una mujer con problemas de salud, como la misma abanderada denunció a través de una “campaña asquerosa” en su contra.

“Tanto que le anda reclamando a los activistas cercanos a José Antonio porque andan levantando leseras a la Evelyn. Y ahí usted está haciendo exactamente lo mismo”, aseguró.

Johannes Kaiser. Foto: The Clinic.

“Entonces, el Patito Verde, y en su caso, ¿usted sería qué? Un ‘Patito Amarillo'”, interpeló Kaiser a Ramírez, utilizando la reciente revelación de Chilevisión que expuso al usuario detrás de “Patito Verde”, una cuenta de X que hacía “odio político” en contra de Matthei y la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC) —y que aparentemente habría sido administrada por Patricio Góngora, director de Canal 13 que renunció a su cargo a raíz de la investigación—.

“Entienda. Si no hemos propuesto eliminar el Banco Central. Termine de repartir fake news“, culminó su mensaje el abanderado libertario, no sin antes dar las gracias a sus seguidores por grabar el video. “A ver si se lo hacen llegar”, cerró.