Juan Andrés Lagos dice que el PC “se juega mucho” con la candidatura de Daniel Jadue y que eso no afecta a la candidatura de Jeannette Jara

El integrante de la comisión política del Partido Comunista sostuvo que Jadue "es un líder social muy importante" y remarcó que "mucha gente no comunista le reconoce lo que ha hecho por una comuna humilde". Además, aseguró que la postulación del exalcalde al Parlamento no le genera perjuicios a la candidatura presidencial de Jeannette Jara. "Se complementan", estableció.

Juan Andrés Lagos, histórico militante del Partido Comunista e integrante de la comisión política de dicha colectividad, remarcó la importancia que ostenta para el PC la candidatura a diputado de Daniel Jadue en el distrito 9.

En medio de su participación en el programa “Mesa Central” de Canal 13, a Lagos se le consultó cuánto se juega el Partido Comunista con la postulación de Jadue a la Cámara Baja, en medio del complejo panorama judicial que enfrenta el exalcalde de Recoleta. Y su respuesta fue la siguiente: “Yo creo que se juega mucho, porque Daniel es un líder social muy importante en este país”.

“A Daniel mucha gente no comunista le reconoce lo que ha hecho por una comuna humilde, con pocos recursos se hicieron cosas sobre la base de una gestión que él encabezó. Creo que eso es muy transversal y, además, estamos hablando de una persona”, complementó.

El exasesor de la subsecretaría del Interior, no se quedó ahí y citó a Gustavo Alessandri (RN), actual presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, para reforzar su argumentación sobre Jadue. “Alessandri, que es RN, dijo que Daniel Jadue es una de las personas que más ha hecho en una municipalidad en términos de transformación”.

En cuanto a las complejidades que ha tenido que enfrentar la candidatura de Jadue por su condición de imputado (en el marco del Caso Farmacias), Lagos recalcó que “ya van dos pronunciamientos, Servel y Tribunal Electoral, que dicen que puede ser candidato. Está habilitado”.

“Y cuidado que aquí se le pueden dañar sus derechos constitucionales si no se le deja ser candidato”, insistió.

No afecta a Jeannette Jara

En otra arista, Juan Andrés Lagos -figura cercana a Lautaro Carmona- estableció que la postulación de Daniel Jadue a la Cámara Baja no afecta a la candidatura presidencial de Jeannette Jara. “No le hace daño, se complementan”, planteó.

“Nosotros tenemos aquí una amplitud muy diversa, desde la Democracia Cristiana, pero también en la izquierda no gobierno, con muchas expresiones muy legítimas como animalistas, populares, Izquierda Libertaria y muchas fuerzas más. O sea, en ese marco de esta diversidad, no puedes excluir a nadie, tienes que sumar y sumar, que ha sido la vocación del PC en su historia”, argumentó.