“Agarra la pala”: La inédita estrategia digital de Jeannette Jara que busca reclutar voluntarios para el período de campaña

A través de redes sociales el equipo de la candidata del oficialismo estrenó una nueva dinámica con la que buscan sumar adherentes. Así iniciaron la campaña "Agarra la pala", una especie de juego que consiste en reclutar la mayor cantidad de nuevos seguidores de la candidatura y que tendrá un incentivo digital, como reconocimiento a través de rankings en plataformas digitales. El objetivo es identificar a los potenciales electores de la abanderada e identificar zonas clave en las cuales se puede capitalizar el voto para la primera elección de noviembre.

Una animación de una combi verde, la “Jaraneta”, con Jeannette Jara (PC) —también animada— en su interior. De esa manera se está publicitando en las cuentas de redes sociales vinculadas a la candidata presidencial del oficialismo una nueva estrategia de despliegue, esta vez digital, que tiene la finalidad de reunir voluntarios para la abanderada a ocho días del inicio oficial del período de campaña de la primera vuelta.

Fue la página de Instagram @tia_jeannette, una especie de alter ego de la candidata —aunque es una página controlada por su equipo digital—, la que el día martes compartió la publicación con el llamado a que sus adherentes se inscribieran en un sitio web, registrasen sus datos y comenzaran con la difusión y búsqueda de otros voluntarios. La publicación fue compartida con Nicole Cardoch (PS), encargada territorial del comando.

El registro consiste en compartir un número que tenga WhatsApp, otorgar nombre y apellido, fecha de nacimiento, sexo, comuna, correo electrónico, además de un usuario de Instagram. Los términos de uso y condiciones señalan que los datos personales proporcionados serán “recolectados, almacenados y tratados por (la) Organización del Comando, con la finalidad de incorporarlos a la base de datos de voluntarios de la campaña presidencial de Jeannette Jara”.

Asimismo, precisan que la información será tratada especialmente “para los fines consistentes en la coordinación de actividades del voluntariado y comunicación, información sobre eventos, actividades, reuniones y acciones de la campaña política, y gestionar registros administrativos internos relacionados con el voluntariado”.

“Desde hoy, súmate al Desafío Agarra la Pala invitando a tus amigas y amujos a subirse a la Jaraneta, un canal para recibir información exclusiva de la campaña de @jeannettejararoman. Esta campaña la construimos entre todas y todos!! (sic)”, dice, en tanto, el pie de la publicación.

Al interior del equipo de campaña señalan que todo consiste en un sistema, denominado “Jaraneta”, el que la gente puede unirse para conocer las ideas de Jara. Pero no sólo eso, sino que, además, reciben contenido exclusivo de la candidatura, como videos de los voceros de campaña del comando comentando lo que pasa durante el día, además de saludos especiales, audios de Jara desde su gira por el país, o fotos inéditas que no han sido compartidas por las redes sociales de la abanderada.

“Tiene todo ese contenido lateral, aparte del contenido oficial”, comenta un integrante del equipo digital, quien asegura que la acción es vista como una antesala del inicio de campaña oficial, agendada su inicio para el próximo 17 de septiembre. Y es que con la información brindada, dicen, se podrán realizar activaciones territoriales que les permitan tener mayor eficacia en determinadas zonas, de acuerdo a lo que anoten sus registros en la plataforma, que en 24 horas ya sumó 1.000 voluntarios digitales.

Conocedores de la dinámica comentan a The Clinic que quien se registra es añadido a un chat de la candidatura en el que un administrador se comunica con la persona interesada, quien abre la posibilidad al usuario nuevo si le interesaría ser voluntario de la candidatura y si, además, le interesa sumar gente a la “Jaraneta”.

De aceptar esa propuesta, el usuario recibe un enlace único que puede compartir con más personas. El enlace único no es trivial, puesto que permite identificar el origen de otros nuevos adherentes y si ese registro provino de un determinado usuario. Es decir, permite contabilizar cuantos nuevos voluntarios “aportó” una única persona.

Con ello, dicen, nace la idea del concepto “Agarra la pala” —en alusión a su antiguo rol como ministra del Trabajo, aunque algunos interpretan que es una indirecta a José Antonio Kast, abanderado republicano—, que sería que mientras más gente se invite a ser voluntaria de la candidatura, se reciben mayores incentivos, que en este caso vendrían a ser digitales. Como ejemplo establecen una “pala 8-bit” al alcanzar 10 referidos, o una “pala láser” al llegar a 30 nuevos inscritos.

“Como hay seguimiento de todo eso, se pueden hacer ranking semanales de quiénes son los que más ‘han agarrado la pala’, y reconocerlos en redes sociales”, comenta un integrante del comando, quien valora que lo realizado por el equipo digital es algo que no se había visto antes en una campaña política en Chile.

La idea central es que después de la dinámica exista una “conexión territorial” e identificación de las zonas en la cual la candidatura, en el período de campaña oficial, pueda tener mayor efectividad, en razón de conseguir mayor adhesión e identificar esta misma un determinado lugar. “Podemos saber de dónde son, qué edad tienen, cuánta gente hay en determinados lugares, información que sirve para la campaña misma”, señalan al interior del equipo.

Jeannette Jara en una actividad de campaña. Foto: Agencia UNO.

Reuniones digitales con Jara y el comando

El despliegue digital del comando de campaña no se ha cerrado únicamente a la campaña de “Agarra la pala”.

Otros espacios, como SoWork —página similar a Habbo, juego digital de Internet de reuniones—, han sido utilizados por el equipo para iniciar encuentros digitales más cercanos, a pesar de la distancia.

En SoWork, de hecho, ha sido partícipe la propia Jara. En un salón que simula ser un centro de conferencia de la campaña —con afiches alusivos a la candidatura— ha aparecido la candidata presidencial junto a Cardoch, su encargada territorial. Allí eran acompañadas por más de quince personas.

El personaje de Jara llevaba pelo blanco, tez morena, y un traje colorido, como los que suele vestir.

Una sesión de SoWork de los voluntarios de Jara en la que la candidata y Cardoch fueron parte. A la derecha se puede ver a la encargada territorial conversando con los “asistentes”.

En tales instancias, comentan al interior del comando, se organizan a los voluntarios.