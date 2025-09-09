El blindaje del comando de Jara a Laura Albornoz, el nuevo foco de críticas de la oposición luego de la renuncia de Francisco Vidal

Esta mañana José Antonio Kast y un grupo de parlamentarios arremetió contra una de las voceras de la campaña de la abanderada oficialista, debido a su participación en el directorio de Empresa Nacional del Petroleo. "La ley de Enap señala que los directores se deben a los intereses de la Nación", acusó el republicano. En el equipo de Jara, en tanto, aseguran que no existe incompatibilidad en la función de la exministra y precisan que ella no tiene un vínculo contractual con la empresa. También aseguran que ha mantenido prescindencia de cualquier alusión a la estatal en el marco de la campaña. Por ahora, descartan que vaya a dejar su cargo.

Por R. Córdova y E. Monrroy

Compartir

Una sorpresa generó en La Moneda la renuncia a Francisco Vidal a su cargo como presidente del directorio de TVN, ayer, quien aseguró que esto se debió a las críticas expresadas por el candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano). El exdiputado aseguró que Vidal ha interferido a través de sus declaraciones en favor de la abanderada oficialista, Jeannette Jara,

Un día después de la salida de Vidal, el foco de atención de la oposición está puesto en otra funcionaria pública. Se trata de Laura Albornoz, exministra de la Mujer, quien se desempeña como una de las voceras de la campaña de la militante PC desde su despliegue en las primarias de la izquierda, durante el mes de junio. Y es que la ex-DC es una de las siete personas que son parte del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) Por ese cargo recibe una dieta líquida de $3.484.281.

Kast, de hecho, esta mañana realizó un punto de prensa en el que pidió la renuncia de Albornoz, señalando que en la práctica se ha convertido en la jefa de campaña de Jara.

“No tenemos ningún problema en que alguien manifieste su opción política, pero le hacemos un llamado a que se respete la ley. La ley de Enap señala que los directores se deben a los intereses de la Nación, y eso es muy distinto a lo que pueden ser los intereses de una campaña política”, dijo el abanderado republicano.

José Antonio Kast. Foto: Agencia UNO

La ofensiva también se ha concentrado entre parlamentarios de oposición. Diputados republicanos, como Luis Fernando Sánchez, señalaron que Albornoz “no debiese estar recibiendo un sueldo de ENAP y más todavía cuando ha recibido denuncias de que tendría varios viajes a su haber en representación de la empresa en invitaciones que no tienen mucho que ver con la ENAP”.

Desde la UDI, los diputados de la comisión de Minería, Marco Antonio Sulantay y Marlene Pérez pidieron al Presidente Gabriel Boric remover de su cargo a Albornoz. presionaron a que el Presidente Gabriel Boric removiese de su cargo en el directorio de ENAP a la vocera de Jara, quien se involucró en el comando de la candidata desde la campaña de la elección primaria, en el mes de junio

“Su función en ese cargo no es sólo velar por los intereses de la empresa, sino que también tomar un conjunto de decisiones de carácter estratégico, sin ningún tipo de sesgo político ni partidista”, reprocharon los parlamentarios.

Por su parte, el jefe de bancada de diputados del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, señaló que es “inaceptable que la señora Albornoz pretenda mantener un pie en el comando de una candidatura presidencial y al mismo tiempo seguir en el directorio de ENAP. Esa doble militancia constituye un conflicto de interés, daña la transparencia institucional y erosiona la confianza ciudadana en las empresas públicas”.

Por su parte, Matías Bellolio, exconcejal de Providencia y actual candidato al distrito 10 de los republicanos, compartió un video en el que recordó unas antiguas declaraciones de la exministra de Michelle Bachelet.

En la mira @lauralbornoz: parlamentarios exigen q vocera de @jeannette_jara salga del directorio ENAP ($3.500.000)‼️

La misma q fue candidata a constituyente y decía q no volvería a tomar un cargo como directora Codelco. Ahora, es directora ENAP y vocera de Jara, gracias a Boric. pic.twitter.com/6Lt2pwgh6H — Matías Bellolio 🇨🇱♥️ (@MatiasBellolio) September 9, 2025

Blindaje del comando: precisan que no tiene vínculo contractual y que mantiene prescindencia de cualquier alusión a Enap

Desde el comando de la abanderada presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana acusaron recibo de la ofensiva opositora y defendieron la presencia de Albornoz en la dirección de la empresa nacional.

Según señalaron miembros del equipo a The Clinic, el nombramiento en dicha empresa se enmarca en el sistema de Alta Dirección Pública y, por lo tanto, “no tiene la calidad de funcionario público, según el dictamen de la Contraloría de julio de este año”.

Asimismo, desde el equipo de Jara precisan que Albornoz no mantiene jornada laboral ni vínculo contractual con la empresa, sino que solo participa en sesiones una vez al mes, en cuatro comités de dos horas cada uno. A ello agregan que únicamente percibe remuneración en caso de asistir.

La misma Albornoz ha transmitido a miembros del comando que, en virtud de su cargo en la empresa pública, está obligada a mantener prescindencia respecto del uso de bienes, locaciones o imágenes de Enap en cualquier actividad relacionada con la campaña. “Lo cumplo”, ha comentado a integrantes del equipo.

Además, la exministra se desempeña como docente en la Universidad de Chile. Desde el comando de la candidata explican que Albornoz redujo en un 50% su jornada laboral, cumpliendo actualmente con 22 horas semanales, en las que dicta clases a dos cursos. Enap y la docencia, recalcan, son las únicas actividades remuneradas que desempeña.

Más allá de los argumentos esgrimidos por el equipo de Jara para que el caso de Albornoz no corra la misma suerte que el de Vidal, en el interior del comando se comenta que “Kast la hostiga desde 2018 por Twitter”.

Por ahora, en el equipo de Jara aseguran que no está contemplado que se genere la salida de Albornoz.