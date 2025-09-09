Los descargos del abogado de Jackson tras derrota en tribunales: “El gran error es confundir la crítica política con la imputación de hechos falsos”

Miguel Schürmann, representante de Giorgio Jackson, dijo que la ministra que resolvió la causa era una persona "distinta a la que conoció la tramitación del juicio". Asimismo, planteó que no hubo una valoración correcta en las declaraciones de los periodistas que comparecieron como testigos, entre los que se encontraba Iván Valenzuela y Julio César Rodríguez. Dijo que apelará el fallo de la Corte de Apelaciones.

Miguel Schürmann, abogado de Giorgio Jackson, fue el encargado de dar la perspectiva del exministro en el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en la que se hubo un fallo desfavorable para Jackson en su demanda contra los 23 diputados de la UDI que, acusó, difamaron contra él.

A través de un escueto comunicado de tres párrafos, el representante de Jackson señaló que lo primero que querían indicar es que quien otorgó resolución al fallo, la ministra (s) Leonor Cohen, era una “ministra distinta a la que conoció la tramitación del juicio”.

Asimismo, señaló que “en la sentencia no se valoró correctamente las declaraciones de los periodistas que comparecieron como testigos, quienes calificaron las expresiones específicas de la carta (…) como injuriosas y carentes de sustento“.

En el fallo se utilizó las declaraciones de cinco personas, entre las que se consideraron tres periodistas: Iván Valenzuela (Tele13 Radio), Julio César Rodríguez (Chilevisión) y Luis Argandoña (Conecta Media, empresa de comunicaciones), además del relato del senador Juan Ignacio Latorre —presidente de Revolución Democrática cuando se emitió la carta de los diputados UDI en contra de Jackson y que terminaron con la renuncia de este al Gobierno— y de Claudio Villegas, jefe del Departamento de Estudios de la Segegob.

Schürmann estableció, además, que “el gran error del fallo es confundir la crítica política legítima con la imputación de hechos falsos específicos para afectar la honra de una persona. Ese es un límite claro e inequívoco que reconoce tanto nuestra legislación como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos“.

El abogado de Jackson señaló que “omitir una adecuada ponderación entre la libertad de expresión y el derecho a la honra, no es solo una vulneración a derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales por Chile, sino que implica una tolerancia judicial inadmisible al sistema de desinformación que está acechando nuestra democracia”.

Miguel Schürmann, abogado representante de Giorgio Jackson.

Por lo mismo fue que, notificó Schürmann, decidieron recurrir “en contra de la sentencia“. Es decir, apelar nuevamente. “Confiamos en que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso corregirá los errores advertidos y restablecerá el justo equilibrio entre el debate político y la protección de los derechos

fundamentales de las personas“.

