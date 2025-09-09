Jorge Alessandri, diputado UDI: “No descartaría que la segunda vuelta sea entre dos candidatos de las derechas”

El legislador, que busca la reelección por el distrito 10, destaca el alza de Evelyn Matthei en los últimos sondeos de opinión. Aquí sostiene que esto se debe a una mejor organización del comando y a las últimas incorporaciones al equipo de la exalcaldesa. También menciona que José Antonio Kast ha cometido errores en la campaña y recalca que un futuro gobierno no debe ser solo de "emergencia" sino que debe proyectar a Chile para los próximos 20 años.

Una positiva evaluación de los cambios que ha hecho el comando de Evelyn Matthei en las últimas semanas tiene el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, quien destaca los últimos números que arrojan las encuestas, las cuales muestran una leve mejoría de la candidata de Chile Vamos. En la reciente Cadem, por ejemplo, tuvo un alza de tres puntos, quedando en un 17% de las preferencias, aunque aún en tercer lugar, tras Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Alessandro, de hecho, sostiene que dos candidatos de la derecha podrían enfrentarse en una segunda vuelta, ante las polémicas que se han suscitado en la izquierda.

—¿Qué lectura hace de las últimas cifras que obtiene Matthei en las encuestas?

—La campaña oficialmente empezó hace tres semanas. La mayoría de los chilenos ha comenzado a fijarse más en la política, empieza a ver los atributos de los candidatos. He sentido que ha habido una mayor organización en el comando de Matthei, ha habido mayores pautas no solo en lo escénico, sino que una mejor explicación, mejor presentación de equipos.

—¿Cuál ha sido el factor más relevante?

—Diría que el factor más importante es que nos acercamos a la elección y los chilenos se están haciendo la pregunta sobre quién quiero que lidere Chile para los próximos cuatro años y cómo proyecto a Chile para los próximos meses. Esto no es solo un gobierno de emergencia, que hay que tener para algunos meses, sino que esto es cómo proyectamos a Chile para adelante.

—¿Tiene una buena opinión del rol que han jugado Juan Sutil y Juan Antonio Coloma?

—Ellos entran a un comando que si bien ya estaba desplegado por Chile, requería mejor organización. No solo es el rol de ellos, han entrado otras personas valiosas que no se habían sentado en el comando, como María Irene Chadwick. Y creo que la candidata ha estado muy bien en sus intervenciones, ha explicado y hecho las bajadas. Además, al tener un grupo tan robusto de profesionales detrás hace que los chilenos piensen cómo los chilenos podrían catapultar a Chile, porque este país está en el barro, de rodillas en materia de empleo y de crecimiento.

La pregunta es quién me catapulta mejor para pasar la emergencia, pero también para proyectarme a 10 o 20 años. Evelyn ha mostrado equipos, ha mostrado organización y las personas están empezando a sentirlo.

Alessandri: “Desde que Jara es la candidata del oficialismo y ha debido explicar su programa, solo ha bajado”

—¿Pero alcanza el tiempo de aquí a noviembre?

—Hay que considerar que hay voto obligatorio, hay muchísima gente que no está acostumbrada a votar. Por eso las dos últimas semanas antes de la elección son las cruciales. Es en esas semanas cuando las familias analizan por quién votar. Eso puede cambiar una elección totalmente. Esto fue lo que ocurrió en Bolivia, donde pasaron dos nombres de derecha a segunda vuelta. Por eso no me cerraría a que en Chile ocurriera algo tan sorprendente como eso.

—¿Se refiere a que pueda haber una segunda vuelta entre las derechas?

—Así es. Yo no descartaría que la segunda vuelta sea entre candidatos de las derechas. Pepe Auth lo decía hace seis meses y después lo descartó porque las primarias de izquierda le dieron una energía especial a Jeannette Jara. Pero desde que ella es la candidata del oficialismo, desde que ha enfrentado los debates y explicar su programa, solo ha bajado. Veo que hay un voto duro de la izquierda con ella, pero Jara va en caída libre. Eso a los que somos de oposición nos tiene que hacer sentir orgullosos, porque los candidatos de derecha doblan por primera vez en la historia de Chile a los candidatos de izquierda.

—¿Eso implica ir a capturar votos de la centroizquierda?

—El próximo Parlamento debe ser lo más amplio posible. Nosotros tenemos por un costado a Demócratas, Amarillos y Chile Vamos, y por otro a socialcristianos, republicanos y libertarios. Eso es lo que permite especialmente en la Cámara de Diputados llegar a la mayoría en el Congreso. El fin de semana vimos que personas como Felipe Harboe o René Cortázar, históricas figuras de la Concertación que dicen que lo mejor para Chile ahora está de este lado, que es del lado contrario al PC.

El diputado Jorge Alessandri. Foto: Agencia UNO

“Si no explicas un anuncio de algo tan importante como es la materia previsional, lo que haces es sembrar dudas”

—Las últimas semanas estuvieron marcadas por la discusión en torno a la propuesta de Kast del “Chao, préstamo”, como también por los emplazamientos en torno a la “red de bots” que estaría detrás de ataques a candidatos. ¿Cree que Kast ha cometido errores?

—Todos los candidatos están sujetos a cometer errores. Pero lo que tiene que haber detrás es un equipo robusto de profesionales, de expertos en materia económica o manejo del Estado. Eso te hace cometer menos errores y te hace no lanzar cosas incumplibles o no lanzar cosas que van a crear expectativas, pero que al mismo tiempo generan confusión.

Cada vez que Matthei habla, se nota que hay ex ministros de Hacienda, se nota que hay expertos en reconstrucción. Y eso hace notar la falta muy evidente en el caso de Jeannette Jara, y se nota también algo en el caso de otros candidatos.

—¿Para usted fue un error el proponer el “Chao, préstamo?

—Creo que cualquier tipo de anuncio en una materia tan importante como la previsional, si tú no haces la bajada ni explicas, lo que haces es sembrar dudas en quienes reciben la PGU, se siembra dudas en los mercados o siembras dudas en una legislación que nos demoró 20 años sacar adelante. La podrían haber explicado mejor para evitar la incertidumbre.

—La estrategia de los descuelgues que se ha tratado de mostrar, ¿cuánto daño ha causado a la candidatura de Matthei?

—Que ellos celebren con bombos y platillos que lleguen ex ministros o ex subsecretarios de Piñera a su equipo, habla de una maduración, cuando en un momento Piñera era considerado el peor momento y había que acusarlo constitucionalmente. Que ahora reciban estrellas de ahí, me parece que es un avance civilizatorio, como dice la izquierda.

Luego, no podría hablar de descuelgues, porque esas personas, aunque muy valiosas, nunca estuvieron embarcadas en la campaña de Matthei. Por lo tanto, más que desembarcos, diría que están tomando opción. Y me gusta que profesionales de éxito en las administraciones de Piñera estén en las distintas candidaturas con más opciones.

—¿Le dolieron algunas de esas incorporaciones, como puede ser la del ex-UDI Rodrigo Álvarez?

—Por supuesto que sí. Es uno de los políticos más valiosos que ha pasado por la Cámara y después por la subsecretaría de Hacienda, además de un ministerio. A esas personas iré a verlas una a una cuando Evelyn Matthei pase a la segunda vuelta para que estén con nosotros en ese último mes de campaña.

—“Lamentablemente el piñerismo se tomó la campaña”, dijo el publicista ecuatoriano Daniel Pérez Pallares, que fue miembro del comando de Matthei hace unas semanas. ¿Cuál es su visión?

—Nosotros tuvimos dos gobiernos electos democráticamente en los últimos 20 años y los dos fueron liderados por Sebastián Piñera. La experiencia que hay ahí se la pelean todos los comandos. Yo veo cómo los comandos de Parisi, de Kast, de Kaiser y de Matthei llaman a personas con experiencia valiosa en esos dos gobiernos y tratan de llevarlos a sus comandos. Esa es una experiencia valiosa que está ahí.

Además, hay que decir que esas personas van a estar a disposición de Evelyn Matthei cuando pase a segunda vuelta, aunque vengan de otro comando cuando pase a segunda vuelta.

Jorge Alessandri: “Que los republicanos reciban a estrellas de los gobiernos de Piñera, me parece que es un avance civilizatorio”. Foto: Cedida

“Cualquier gobierno de oposición va a tener que enfrentar problemas en la paz social”

—¿Matthei debe seguir marcando diferencias con Kast?

—Pienso que desde el punto de vista presidencial nuestra enemiga está al frente. Nuestro enemigo es el PC y las políticas estatistas y empobrecedoras de Chile. Desde el punto de vista del Parlamento, tenemos que darle al próximo gobierno mayoría en ambas cámaras y eso implica abrir el abanico desde Amarillos y Demócratas hasta los republicanos y libertarios.

—¿Tocar la tecla de la paz social fue adecuado?

—Creo que cualquier gobierno de oposición va a tener que enfrentar problemas en la paz social. Hay una izquierda violenta que validó el estallido y que se puso la polera matapacos. Ellos siempre cuando haya un gobierno de un color político distinto, van a ir por la protesta, el desorden y la destrucción. Eso le va a pasar a Kaiser, a Kast o a Matthei.

Por lo tanto, ese tema hay que enfrentarlo muy unidos y que sea el orden al final, la fuerza legítima del Estado, y no caigamos de nuevo en la trampa del estallido.

—¿La UDI va a estar disponible para ser parte de un gobierno de Kast?

—La UDI es un concepto grande, habrá que preguntar a cada profesional. Pero estoy seguro que el día de la primera vuelta vamos a estar todos arriba del mismo escenario, sea Kast, Kaiser o Matthei. Estoy seguro de que va a ser Matthei y que va a convocar a muchos más que los otros.

—Si Matthei no logra pasar a segunda vuelta, ¿se acaba Chile Vamos?

—Por el contrario, Chile Vamos gracias a la candidatura de Matthei, va a sacar un buen resultado parlamentario y tendremos Chile Vamos para rato. Yo estoy seguro todavía de que lo mejor de Chile Vamos está todavía por venir.