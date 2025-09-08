El análisis puertas adentro de los republicanos ante el leve repunte de Matthei en las encuestas y las tensas semanas para Kast

En el partido del abanderado presidencial dicen no estar preocupados por los últimos sondeos de opinión, que muestran una recuperación de la carta de Chile Vamos y estancamiento del exdiputado. Aseguran que han logrado sortear las ofensivas que se han generado por su propuesta de "Chao Préstamo" y que se logró resistir a los embates por la "red de bots" que denunció un reportaje de Chilevisión. En ese marco, se destaca que el escenario sigue siendo positivo para la derecha y que es difícil subir cuando hay cuatro candidatos de la oposición que buscan La Moneda.

Compartir

“No nos movemos por las encuestas, ni cuando nos favorecen ni cuando muestran una baja”. Esa fue la respuesta que dio esta mañana José Antonio Kast al ser consultado por el leve descenso que ha tenido su candidatura presidencial en algunos sondeos de opinión, tras dos semanas complejas en las que ha sido emplazado por su propuesta en relación a la reforma previsional y por los ataques de bots en redes sociales.

Y es que el exdiputado había logrado una constante alza en los meses de julio y parte de agosto, lo que generó que, primero, superara en los sondeos a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y luego hiciera lo propio con la carta del oficialismo y la DC, Jeannette Jara. Sin embargo, en las dos últimas semanas Kast se ha estancado o incluso ha sufrido una leve baja.

La encuesta Cadem de ayer, por ejemplo, le dio un 26% de las preferencias, cuatro puntos porcentuales menos que los que tenía el 26 de julio. También se mostró una baja en los números que exhibe ante una segunda vuelta frente a Jeannette Jara: 42% (-2%) versus 32% (+1%).

Algo similar arrojó Criteria, que en su pregunta en lista cerrada le dio un 27% a Kast, tres puntos porcentuales menos que los del 24 de agosto. En Panel Ciudadano-UDD, en tanto, bajó un punto en relación a la última medición (27%).

Esta última medición reflejó un alza de cuatro puntos para Matthei, que sigue tercera con un 18%, mientras que en Cadem la militante UDI subió tres puntos (17%).

Chao préstamo y “red de bots”

Al interior del Partido Republicano dicen estar tranquilos con los números de cara a la primera vuelta del 14 de noviembre. Dirigentes sostienen que era difícil esperar que Kast aumente en las encuestas habiendo cuatro candidatos a La Moneda que se pueden ligar a la oposición, si se considera además a Matthei, Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y Franco Parisi (PDG).

En ese marco, dicen valorar que pese a los ataques que Kast ha recibido en las últimas semanas —lo que algunos califican de “orquestados”—, este no ha bajado en los sondeos fuera del margen de error.

Los republicanos además atribuyen estas tensas semanas a lo complejo que resulta estar primero en las encuestas, al estar en el foco de la atención y recibir cuestionamientos de todo el resto de los abanderados presidenciales.

En el partido, de hecho, no consideran un error el haber incluido dentro del programa de gobierno la propuesta denominada como “chao préstamo”, que busca terminar con el préstamo al Estado considerado en la reforma previsional, y que ha obligado a Kast a salir a explicar en varias oportunidades la medida.

El candidato José Antonio Kast. Foto: The Clinic

El candidato en cada una de sus intervenciones ha sostenido que ello no implica una rebaja a las pensiones ni ningún tipo de perjuicio, aunque en Chile Vamos lo han emplazado a despejar de qué manera se financiará la reforma. “Con todo respeto, no hay cómo hacerlo, no hay quién lo financie”, dijo Matthei la semana pasada.

Si bien el tema ha generado este tipo de ofensivas, al interior del partido aseguran que esto más bien responde al hecho de estar primeros y señalan que si esta idea no hubiera estado en el programa, se hubiera buscado cualquier otro tipo de área para atacar.

Por otro lado, en el equipo del candidato consideran que si bien la semana pasada recibieron distintos emplazamientos por un reportaje de Chilevisión que identificaba a quienes estaban detrás de ciertas cuentas trolls en las redes, esto no terminó dándole un golpe a su campaña.

Kast, de hecho, optó por pasar a la ofensiva y tratar de instalar que en la elaboración del material periodístico pudo estar detrás el hermano de la candidata Jara, Sergio Jara, quien es parte del equipo de prensa del matinal de ese canal. Chilevisión emitió una declaración en la que aseguró que el periodista no participó en el reportaje sobre la “red de bots”.

Evaluación al alza de Matthei

En el comando de Kast, por otra parte, sostienen que el alza de Matthei se debe a que en las últimas semanas ha cometido menos errores que antes y a que ha optado por aparecer menos en los medios de comunicación. No obstante, coinciden en que es poco el tiempo que le queda a Matthei para lograr escalar en las encuestas y destacan que el porcentaje de quienes se declaran indecisos es bajo, por lo que ven difícil que se generen cambios drásticos.

La candidata Evelyn Matthei. Foto: The Clinic

Por lo demás, relevan que los números muestran que el alza de Matthei no ha sido a costa de los electores de Kast, por lo que la distancia entre ambos sigue siendo considerable.

Así, el debate presidencial de este miércoles en Chilevisión, que se transmitirá en horario prime, aparece como uno de los hitos de la campaña para cada uno de los candidatos. Allí se espera que el republicano busque sobre todo marcar distancia con la abanderada oficialista y enfatizar que es la candidata de continuidad del actual gobierno.