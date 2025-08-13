María Irene Chadwick: quién es la nueva asesora que sumó Matthei a su comando y que trae el método de las exitosas campañas de Piñera

La periodista aterrizó en la sede de la abanderada presidencial de Chile Vamos para colaborar en el plan estratégico de la campaña, mismo rol que cumplirá Gonzalo Gómez, quien proviene, al igual que ella, de la agencia de comunicación estratégica Vía Central. En el caso de Chadwick -sobrina del exministro del Interior-, fue concejala por Macul y se desempeñó como directora de Programación de la primera administración del expresidente Piñera. Para varios en la coalición, su incorporación es prenda de garantía de experiencia y sentido político comunicacional, además de contar con una importante red en el sector.

“¿Por qué no la trajeron de lleno antes?”, bromeaban esta tarde adentro de Chile Vamos luego de que se conociera que María Irene Chadwick es la última incorporación en el comando de Evelyn Matthei.

La periodista de la Universidad Finis Terrae aterrizó ayer en la sede del equipo de la candidata presidencial de la coalición -ubicado en Las Condes- para comenzar a cumplir labores de asesoría para el equipo estratégico de la exalcaldesa de Providencia.

Si bien no estará a tiempo completo, en el comando indican que su labor principal será afinar los mensajes de la candidata en su campaña y apoyar en esa función al empresario Juan Sutil, que se incorporó al equipo en las últimas semanas, en una cirugía mayor que decidió realizar Matthei ante su complejo momento en las encuestas.

El empresario Juan Sutil, a cargo del área estratégica del comando de Matthei, trabajará estrechamente con María Irene Chadwick. Foto: Agencia UNO

En la coalición, de todos modos, señalan que “Mirene” —como apodan a la periodista en la derecha— viene también a ayudar a ordenar el bloque, justo en semanas en que Chile Vamos se ha ordenado ante los descuelgues de un grupo de dirigentes que se han acercado a José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano.

Experiencia con Piñera y su red en el sector

Experiencia. Esa es la palabra que más utilizan dentro de la derecha para describir las cualidades por las cuales María Irene Chadwick ingresó a reforzar el equipo de Matthei.

En el sector destacan su labor en la campaña presidencial de Sebastián Piñera de 2009, cuando el sector logró llegar a La Moneda por primera vez desde el retorno a la democracia. A partir de ahí, Chadwick —sobrina del exministro del Interior, Andrés Chadwick, y sobrina también del expresidente— se desempeñó como directora de Programación de ese primer gobierno.

Desde ahí, destacan quienes la conocieron, trabajó directamente con el exmandatario, acompañándolo en sus giras y organizando su agenda, adquiriendo sentido político y comunicacional que en la coalición sostienen que se requiere reforzar en la campaña de Matthei.

María Irene Chadwick. Foto: Agencia UNO

“Yo estoy aquí por servicio público”, señaló María Irene Chadwick cuando se le consultaba por las críticas por la nominación de familiares por parte del expresidente Piñera. En ese período, incluso, el exmandatario planeaba nominarla como su nueva jefa de gabinete tras remover a Juan Ignacio Eyzaguirre, cargo que ella no aceptó.

Desde esa experiencia, dicen en la coalición, la periodista formó una importante red en el sector. “Ella conoce al mundo nuestro, conoce al mundo político. Conoce a la gente, sabe quién es quién”, dicen un miembro de la coalición.

Un cercano añade: “Tiene conocimiento pleno del tablero de ajedrez político en Chile Vamos y de la derecha en general”. A Chadwick, a su vez, se le describe como una persona con un fuerte compromiso político y que conoce lo que significa el concepto de confidencialidad.

Y si bien en el bloque reconocen que la periodista no es parte del círculo cercano de Matthei, indican que ambas forjaron un mayor vínculo desde el primer gobierno de Piñera. Ambas, además, han estado ligadas a la UDI, puesto que María Irene Chadwick representó al partido cuando ejerció como concejala de Macul entre el año 2000 y 2004.

Antes de eso, según un reportaje de Kilometrocero, durante su paso por la Universidad Finis Terrae Chadwick intentó formar parte del centro de alumnos de Periodismo, pero perdió ante el actual animador Rafael Araneda.

Su empresa de comunicación estratégica con la que ha ganado premios por solución de conflictos

Tras el primer gobierno de Piñera, María Irene Chadwick fundó la empresa de comunicación estratégica Vía Central, desde la cual ha realizado asesorías para campañas políticas y ha ganado dos permios de Chambers League por solución de conflictos. En 2017, además, dirigió la franja presidencial de primarias con la que Sebastián Piñera buscaba retornar a La Moneda.

Chadwick, de hecho, llegó al comando de Matthei junto al también periodista Gonzalo Gómez, parte de Vía Central y exsubdirector de prensa de Presidencia durante el primer gobierno del exmandatario.

En 2023, asimismo, la periodista fue seleccionada como una de las 100 mujeres líder en el ranking que elabora El Mercurio y es directora de la corporación Somos Mujeres por Chile.

En la coalición recuerdan que Chadwick fue a La Moneda en marzo de 2020 para participar de un almuerzo que lideró la entonces primera dama Cecilia Morel junto a un grupo de colaboradores de Piñera en su primer gobierno. Asimismo, fue parte de la guardia de honor que Morel y sus hijas hicieron en el velatorio del expresidente, en febrero de 2024.