“Se nos desprendió el techo de una sala por filtraciones”: Estudiantes de liceos emblemáticos acusan grave deterioro en infraestructura

En la comisión de Educación del Senado representantes de liceos emblemáticos expusieron sobre los problemas que demandan sus comunidades, entre los que enumeran baños en malas condiciones, sistemas eléctricos peligrosos, cañerías afectadas, salas de clases rotas, goteras e incluso el desprendimiento del techo de una sala, en el caso del Instituto Nacional.

Ayer en la comisión de Educación del Senado expusieron cinco representantes de centros de estudiantes de liceos emblemáticos de la capital: Antonia Aguirre, del Liceo 1; Matías Valdés, del Instituto Nacional; Agustina Soto, del Liceo 4 (Isaura Dinator); Thomás Herrera, del INBA y Octavio Velásquez, del Liceo Manuel Barros Borgoño.

Allí, los estudiantes abordaron el Petitorio Único Secundario, además de la situación actual de los liceos emblemáticos, donde acusaron graves deficiencias en materia de infraestructura.

Según comentó Valdés, ante la falta de respuesta de las autoridades, “nos llevó a movilizarnos denunciando distintas demandas, dentro de lo que principalmente se encontraba la mejora de la infraestructura. La cual, tras años, se han visto deterioradas. Se ha vuelto bastante crítica la situación de infraestructura de estos establecimientos“.

Narró que “nos encontramos con cosas como el Liceo Confederación Suiza, el cual tiene un sistema eléctrico peligroso, con infraestructuras abandonadas hace mucho tiempo. El mismo caso del Liceo 1 que tiene un sistema eléctrico bastante deteriorado, lo que ha dificultado desarrollar sus procesos pedagógicos, pues muchas veces han tenido que ver interrumpidas sus clases producto de la peligrosidad que conlleva este sistema eléctrico que es tan antiguo”.

Y agregó: “Muchos casos de cañerías afectadas, salas de clases rotas. En el Instituto Nacional tuvimos el caso de que se nos desprendió el techo de una sala por filtraciones, y constantes goteras dentro de los establecimientos”.

Así también, Antonia Aguirre, del Liceo 1, comenta a The Clinic que en su caso “la corriente eléctrica es antaña, se corta la luz habitualmente en la jornada de la tarde justo cuando es de noche, explotan enchufes y focos de luz. El año pasado presencié como se incendió un seca manos eléctrico del baño“.

Pero que también tienen problemas con las malas condiciones de los baños: “No tenemos basureros, en su lugar hay cajas de cartón o directamente no hay nada, las cadenas no sirven y hay fugas de agua”, cuenta entre los problemas, así como también piden que haya una mayor dotación docente.

En la comisión también expuso el defensor de la niñez, Anuar Quesille, quien alertó de la gravedad de las condiciones en que se encuentran los escolares. “Estamos frente a una situación crítica”, dijo, asegurando que las demandas de los estudiantes eran del todo “plausibles”.

El problema entre Desbordes y el Mineduc por situación de los liceos

Ayer también se reunió el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y otras autoridades de la cartera, con los representantes de los establecimientos.

Según comentaron desde el ministerio, los estudiantes presentaron sus temas, ante lo cual las autoridades se mostraron disponibles para “varios de ellos”, además de comprometerse con diferentes espacios de trabajo para abordar sus inquietudes, que van desde temas legislativos a otros de funcionamiento.

Sin embargo, la reunión, donde no se incluyó a los jefes comunales, generó malestar en el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien luego salió a decir en X que “lo que me preocupa es su silencio absoluto ante el clamor de comunidades que piden medidas urgentes para enfrentar a una minoría pequeña de violentistas que tienen secuestrados a comunidades enteras en esos mismos liceos”.